Once bodegas y sus vinos inspiran las creaciones de los diseñadores para 'Moda en la calle' El colectivo Artymoda protagonizará el desfile 'Moda y vino: el maridaje perfecto' abierto al público que se desarrollará en la Plaza de San Marcelo los días 3 y 4

Las bodegas y los vinos de la Denominación de Origen León inspiran a los diseñadores de Moda en la calle-2025, que protagonizarán los desfiles Moda y vino: el maridaje perfecto y otras actividades durante los días 3 y 4 en la Plaza de San Marcelo de la capital.

Once bodegas acogidas al Consejo Regulador participan en esta iniciativa del colectivo León Artymoda, asociación en la que la creatividad, la tradición y la innovación se unen para dar visibilidad al talento local y que en sus tres anteriores ediciones tuvo como temática a la ciudad de León, el Camino de Santiago y el Museo Gaudí-Botines.

La bodega Noelia de Paz (Ardón) estará representada en este caso por la diseñadora Míster Dödo, Pardevalles (Valdevimbre) por DideSant, Vinos de León-Vile (Valdevimbre) por Coqueta Desing, Gordonzello (Gordoncillo) por Irmas Atelier, Vitalis (Villamañán) por Cris and Cris Textil, Andrés Marcos-Tampesta (Valdevimbre) por Telareando con Rosi, Señorío de los Arcos (Ardoncino) por Laura Lorenzo, Jagatas (Valencia de Don Juan) por Mimada Shop, Vinícola Valmadrigal (Castrotierra de Valmadrigal) por Crafteman y la Cooperativa Los Oteros (Pajares de los Oteros) por Pirulí Piruleta, que además repite trabajo para Pincerna (Grajal de Campos). Además, la berciana She the Dragon representa a su tierra con una creación para la bodega Prada a Tope, adscrita a la Denominación de Origen Bierzo.

León Artymoda está formado por diseñadores y artesanos de la provincia de León, profesionales apasionados por su oficio que trabajan con materiales de primera calidad y desarrollan técnicas tanto ancestrales como contemporáneas. Su objetivo es «fomentar el desarrollo y reconocimiento de la moda y la artesanía leonesa, promoviendo el comercio local, la sostenibilidad y el valor del trabajo hecho a mano. A través de desfiles, ferias, exposiciones y colaboraciones con diversos sectores de la sociedad leonesa, buscamos conectar a nuestros creadores y creadoras con el público y generar de esa manera una comunidad que aprecie y apoye el diseño y la artesanía de proximidad».

Durante estas dos jornadas, el centro de León se convertirá en una gran pasarela en la que el diseño leonés brillará con identidad propia. Los asistentes podrán descubrir creaciones originales, conocer de cerca a sus creadores y adquirir piezas exclusivas que reflejan el arte y la dedicación de la moda local. Es un encuentro abierto a todos los amantes del diseño, la creatividad y el trabajo artesanal.