«Nos obligan a tratar mal a los animales»: León se moviliza por la libertad veterinaria

Una marea pañuelo azules, mascotas y familias recorrió este domingo las calles de León para exigir la derogación del Real Decreto 666/2023. La manifestación, impulsada por el colectivo veterinario, logró reunir a más de 500 personas en una jornada que, pese a comenzar nublada, terminó disfrutando del sol a su paso por la ciudad. La protesta, que cortó uno de los carriles del paseo de la Condesa a la altura del número 36 y diversas zonas céntricas de la capital, fue sumando participantes.

Veterinarios, estudiantes, trabajadores de clínicas, propietarios de mascotas y representantes sindicales denunciaron con firmeza una normativa que, según afirman, «criminaliza al profesional» y «pone en riesgo tanto a los animales como a las personas».

«Nos obligan a tratar mal a los animales. No podemos prescribir ni dispensar los tratamientos necesarios. Esto no solo daña a nuestros pacientes, también compromete la salud pública», advirtió Álvaro Borges, secretario del Colegio Oficial de Veterinarios de León.

Jornada de movilización

Desde el sector empresarial, Blanca María Blanco, explicó que la ley «ataca el criterio clínico del veterinario» al obligarle a ceñirse a un prospecto limitado. «Los tratamientos se han vuelto ineficientes, generan más residuos y, paradójicamente, aumentan el riesgo de resistencias, justo lo que esta ley dice querer evitar», afirmó.

La manifestación fue parte de una jornada de movilización coordinada en más de 40 ciudades españolas. Santiago de la Vargas, presidente del Sindicato Veterinarios de León, recordó la importancia de la labor veterinaria en la prevención de enfermedades: «Esta semana ha fallecido en nuestro país un ciudadano por rabia. Los patógenos no entienden de fronteras y los veterinarios somos una pieza esencial para proteger a la población».

Por su parte, Manuel Martínez, presidente de la Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios, recalcó que este no es un problema local: «Toda España está en la calle porque esta normativa incumple incluso la legislación europea. No solo afecta a animales de compañía, también a los de producción, y eso tiene un impacto directo en la seguridad alimentaria». Martínez lamentó que el Gobierno siga sin sentarse a dialogar: «Llevamos meses manifestándonos, y no vamos a parar hasta que se nos escuche».

«Desprecio institucional»

Los manifestantes también denunciaron el «desprecio institucional» hacia la profesión. «La veterinaria está siendo ninguneada por los ministerios de Agricultura, Sanidad y Hacienda. El IVA del 21% sobre los servicios veterinarios es inasumible y lo pagan los propietarios, no los profesionales», señaló Martínez.

La protesta concluyó con un mensaje claro al Gobierno: diálogo y reconocimiento. «Somos más de 10.000 veterinarios trabajando en salud pública. Exigimos estar dentro del Sistema Nacional de Salud, con especialidades propias como un MIR veterinario, y que se nos permita desempeñar nuestras funciones en igualdad con otras profesiones sanitarias», reclamaron desde el comité organizador.

León se sumó así a una oleada de indignación nacional por una ley que, según la comunidad veterinaria, les impide ejercer su labor con responsabilidad, rigor y autonomía.