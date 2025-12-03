A gimnasia con «frío y material deteriorado» en el Gumersindo de Azcárate El grupo se queja de la situación que viven cuando acuden a realizar esta actividad cuyo servicio «se cobra por adelantado» por parte del Ayuntamiento de León

R.F. Miércoles, 3 de diciembre 2025, 08:18

Una de las usuarias del servicio de gimnasia de mantenimiento que el Ayuntamiento de León celebra en el pabellón Gumersindo de Azcárate, en Armunia, ha denunciado la situación que viven durante esta actividad.

En una carta dirigida al alcalde y el concejal del área, la mujer ha explicado que cuando el grupo llega al pabellón, en torno a las 10:25 horas, los radiadores aún no han sido conectados.

Tras las reiteradas quejas, el responsable les explicó que sólo funciona una caldera. «La realidad es que pasamos muchísimo frío, con lo que ello supone para nuestra salud», apunta Carmina. Como consecuencia, ella ha dejado de asistir a clases, «y no soy la única», tras el pago por adelantado de las mismas.

Del mismo modo, la usuaria manifiesta su «descontento» por la falta de material deportivo adecuado. Agrega que los monitores ya han solicitado que se renueve el material porque «el poco que hay esta totalmente deteriorado», e incluso una responsable acudió a comprobarlo y garantizar que se repondría. «Todavía seguimos esperando».

Por ello pide solucionar estos problemas a un Ayuntamiento de León que «cobra por adelantado el servicio» y reclama su derecho a que se ofrezca algo sin las carencias actuales.