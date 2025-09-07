Nubes y posibilidad de lluvia para este domingo La provincia de León vive una jornada donde caerán las temperaturas de forma leve

Nubes, posibilidad de lluvia y temperaturas agradables durante el día, pero 'frescas' por la noche. Ese es el resumen meteorológico para la provincia de León de cara a este domingo 7 de septiembre.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un primer domingo de septiembre con cielos cubiertos en las primeras horas del día que se irán abriendo por la tarde. Esto ocasionará que haya probabilidad de lluvia en la primera mitad de la jornada, especialmente en el oeste y el norte de la provincia.

Los vientos, por su parte, soplarán del suroeste, girando a oeste en el tramo finla del día, con intervalos moderados en cuanto a su fuerza.

Respecto a las temperaturas, las mínimas caerán en las zonas montañosas, manteniéndose estables en el resto de la provincia, pero las máximas sí caerán en todo el territorio leonés. Así, se esperan máximas de 27 grados en Astorga, 26 en León y Ponferrada y 24 en Villablino; con mínimas de 14 grados en Ponferrada, 13 en León, 12 en Astorga y 9 en Villablino.