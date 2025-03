Las noticias imprescindibles del sábado 29 de marzo en León

Leonoticias León Sábado, 29 de marzo 2025, 20:05 Comenta Compartir

1 Comercio La conocida tienda de Inditex que cierra en el centro de León

La tienda de Oysho, perteneciente al grupo Inditex, cerrará sus puertas en el centro de León el próximo 28 de abril, en lo que será su último día de venta al público. La decisión, ya definitiva, forma parte de una estrategia empresarial de la compañía para apostar por espacios más grandes en ciudades clave, dejando fuera a la capital leonesa.

2 Oferta El cierre de una tienda en el centro de León deja todo a cinco y diez euros

La céntrica calle Burgo Nuevo de León pierde uno de sus comercios más veteranos. Kapicúa, la tienda de moda para hombre y mujer ubicada en el número 48, ha anunciado su cierre definitivo tras más de 15 años de actividad. El motivo es la jubilación de sus propietarios, que han gestionado el negocio desde su apertura en 2010.

3 Agresión Imputan delito de lesiones graves al dueño y ponen en cuarentena al perro que mordió a una niña en un pueblo de León

La Guardia Civil de León ha investigado al dueño de un perro de raza american bully catalogado en el Principado de Asturias, que es donde está censado, como PPP (Perro potencialmente peligroso) que atacó a una niña en la localidad leonesa de La Seca -término municipal de Cuadros- causándole lesiones de carácter graves.

4 Sucesos Un fuego calcina un contenedor y pone en riesgo un vehículo en León

Un virulento incendio calcina un contenedor y pone en riesgo una furgoneta aparcada al lado. El suceso ha tenido lugar a primera hora de la mañana de este sábado 29 de marzo en la capital leonesa. El incidente ha afectado a un contenedor de la avenida José María Fernández en León, a la altura del número 50 de la vía.

5 Urbanismo La céntrica calle de León que estrenará diez viviendas en una parcela vacía

El desarrollo de viviendas de obra nueva en León también avanza por el centro de la ciudad. En plena zona comercial del Corte Inglés, en el barrio de La Chantría, un nuevo bloque se levantará sobre una parcela que quedó vacía hacia tiempo y para la que ya hay proyecto.

6 Accidente Un choque frontal entre dos vehículos deja un herido en una importante calle de León

Un accidente se ha registrado a mediodía en una de las principales arterias de salida y entrada de la ciudad de León. La avenida Alcalde Miguel Castaño ha sido el escenario de un choque frontal entre dos vehículos, a la altura del número 10 de esta calle, cerca de la residencia de los Franciscanos.

7 Semana Santa El corte en la calle Herreros cambiará el recorrido de cuatro procesiones

La Semana Santa de León no empezará como siempre. La calle Herreros no vivirá el gran tumulto y acumulación de impacientes que esperan inmortalizar la primera imagen de la pasión en el Viernes de Dolores. Este 11 de abril, la Morenica saldrá de su dintel hacia la dirección habitual, pero regresará a casa dando un rodeo en la noche leonesa al no poder desviarse desde la plaza de las Concepcionistas.

8 Leyendas Yusuf y Aurora: el romance que transformó la agricultura del Páramo

Un amor irrefrenable, apasionado y casi inexplicable que permitió regar unas tierras que no eran muy prósperas. La Presa Cerrajera llevó el agua a esta comarca, permitiendo cambiar la agricultura, haciéndola más rentable, y han encontrado un origen legendario a la aparición de esta construcción.

9 Urbanismo Firmado el contrato para eliminar el cruce de La Granja y soterrarlo en la Ronda Este de León

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible formalizó con la empresa Copcisa el contrato del paso inferior del enlace de La Granja, en la LE-20 (Ronda Este) de León, por un importe de 19,63 millones de euros. Así lo recoge el anuncio de la Dirección General de Carreteras que publica hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE).

10 El directo del Barça Atlètic - Cultural

Así se desarrolló el partido que medía las aspiraciones de la Cultural para consolidar el liderato y contar una jornada menos para el final del campeonato.