Las noticias imprescindibles de este lunes 8 de diciembre en León Un rápido repaso por la actualidad de León y su provincia con las que han sido las noticias más vistas de esta jornada

Leonoticias León Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:13

1 Obituario Muere Juan Carlos Álvarez Mezquíriz, el empresario leonés propietario de Vega Sicilia

Juan Carlos Álvarez Mezquíriz nación en Crémenes -León- hace 66 años y ha fallecido este sábado 6 de diciembre. Entre las propiedades más conocidas de este discreto empresario está Vega Sicilia, bodegas que una de sus sociedades, El Enebro, controlaba el 99,9 por ciento.

2 Sucesos Un joven herido tras volcar con su coche en una carretera de la provincia

Un varón ha resultado herido tras volver con su coche en una carretera de la zona sur de la provincia de León. Los hechos ocurrían de madrugada, en torno a las 6:50 horas, según la comunicación que recogían fuentes del 112.

3 Atención a mayores Proyectan una residencia de ancianos por 300.000 euros en un pueblo de León

Una nueva residencia de ancianos para dar servicio a la alta demanda de la provincia leonesa. En este caso, el proyecto que ha sido promocionado por el ayuntamiento de un pueblo de León contará con un máximo de 32 plazas divididas en dos unidades de convivencia. El anuncio ha salido a licitación y la empresa que opte a la obra tendrá seis meses para completar la primera fase que cuenta con un presupuesto de 300.000 euros.

4 Gastronomía El restaurante leonés que dice adiós a 25 años de historia y deja a Valdepiélago huérfano

Durante 25 años, el Mesón El Zaguán de Colín ha sido mucho más que un restaurante para Valdepiélago: ha sido un punto de encuentro, un refugio gastronómico y el sueño cumplido de su dueña, Ana Isabel Martín Moral, y su marido, que ahora se despide del negocio para iniciar una nueva etapa.

5 Puente en León Vecinos y turistas colapsan el centro de León durante el puente

Pasear por las calles del casco histórico de León durante este puente de diciembre está resultando muy complicado durante muchos momentos del día. A las familias enteras de vecinos de la capital y localidades cercanas se han sumado un buen número de turistas que han elegido la capital para pasar este largo fin de semana ya próximo a Navidad.

6 Deportes La Cultural hace otra machada y también asalta Ipurua

«Hazaña, valentía, proeza, hombrada». Así define la RAE la machada. Un nombre que se aplica para situaciones como la que por segunda vez en los dos últimos partidos a domicilio ha logrado la Cultural. Por poner en contexto: solo el Racing y el Dépor, los líderes de la categoría, han conseguido cinco victorias a domicilio en LaLiga Hypermotion. Ahora, también el equipo del 'Cuco' Ziganda.

7 Bomberos Más de una hora para apagar un coche parcialmente electrificado en León

El Speis de Ponferrada informa de que a las 02:04 horas del lunes 8 de diciembre una dotación de bomberos, equipada con una autobomba, tuvo que desplazarse a la avenida de Pontevedra de la capital berciana tras ser alertada del incendio de un vehículo estacionado.

8 La despensa leonesa Cola de concierto musical para acceder a la Feria Productos de León

El puente de diciembre en León tiene al centro de la ciudad como foco principal de la atención de muchos en León pero al otro lado del Bernesga, sin deportes mediante, hay otro que ha ganado mucho protagonismo hasta hacer que la fila para acceder al lugar sea la más larga que se puede ver en la ciudad.

9 Culturas Rosa Díez presenta en León su libro sobre el expresidente Zapatero

La política y escritora Rosa Díez va a presentar en León su libro ´La sombra, memoria histórica de Zapatero´ en una cita organizada por el Think Tank Acción Liberal, el sábado 13 de diciembre, en la ciudad de origen del expresidente del Gobierno.

10 Choque de coches Una mujer resulta herida en un accidente de tráfico en León

El 112 ha recibido un aviso unos minutos antes de la una y media del mediodía de este lunes festivo 8 de diciembre por un accidente de tráfico en León, según los informantes a la altura de una gasolinera en la calle Cruz Roja de León.