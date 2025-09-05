Néstor López se estrena como mantenedor en la IV Feria de época de Casa Botines de León El director de cine será 'Laureado del Modernismo'

El presidente y el director de Fundos, Jorge Luis García y José María Viejo y el director del Museo Casa Botines, Raúl Fernández Sobrino, asisten al acto de inauguración en la Feria Modernista de León, que cuenta con Nestor López como mantenedor.

El director de cine ganador de tres premios Goya, Néstor López, se estrenó este viernes 5 de septiembe como 'Laureado del Modernismo' tras ejercer como mantenedor de la IV Feria Modernista de la capital leonesa, organizada por la Fundación Obra Social Castilla y León, con su principal proyecto museístico, el Museo Casa Botines Gaudí, que se celebra hasta el domingo.

El cargo de mantenedor, que cada año recae cada año sobre una personalidad del ámbito de las artes, las letras, las ciencias o la economía, conlleva, por analogía con los célebres juegos florales, muy populares en la segunda mitad del siglo XIX, la condición de 'Laureado'.

La cita quedó abierta en la tarde de este viernes para dar paso a 77 actividades y 49 expositores repartidos en entre las calles Ruiz de Salazar y Pilotos Regueral de León.