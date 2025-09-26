Una mujer resulta herida tras colisionar contra un poste en León
La mujer perdió el control de su vehículo e impactó contra un poste en el entorno del centro comercial Espacio León
León
Viernes, 26 de septiembre 2025, 11:45
Una mujer ha resultado herida en la mañana de este viernes tras impactar su vehículo contra un poste.
El incidente tuvo lugar a las 11:10 horas de este viernes, según el 112, en la avenida del País Leonés - en el entorno del centro comercial Espacio León -, a altura de una residencia de ancianos.
En la llamada, se solicitaba atención médica para una mujer. Desde el 112 pasaron aviso a la Policía Local de León, a la Policía Nacional y al Sacyl, que envió efectivos sanitarios para atender a la herida.
