Una mujer resulta herida tras colisionar contra un poste en León

La mujer perdió el control de su vehículo e impactó contra un poste en el entorno del centro comercial Espacio León

León

Viernes, 26 de septiembre 2025, 11:45

Una mujer ha resultado herida en la mañana de este viernes tras impactar su vehículo contra un poste.

El incidente tuvo lugar a las 11:10 horas de este viernes, según el 112, en la avenida del País Leonés - en el entorno del centro comercial Espacio León -, a altura de una residencia de ancianos.

En la llamada, se solicitaba atención médica para una mujer. Desde el 112 pasaron aviso a la Policía Local de León, a la Policía Nacional y al Sacyl, que envió efectivos sanitarios para atender a la herida.

