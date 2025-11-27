Una mujer herida en un choque entre dos turismos en una avenida de León Una colisión entre dos coches obliga a trasladar al Sacyl hasta el lugar de los hechos para atender a la mujer herida

Jueves, 27 de noviembre 2025

Ya con la noche en León capital se ha producido un accidente de tráfico, a las 18:08 horas. El 112 informa de que el suceso ha tenido lugar a la altura del número 28 de la avenida Fernández Ladreda.

El accidente se ha producido al chocar dos turismos. Tras el accidente se solicita asistencia para una mujer herida de 51 años, consciente y que se queja de dolor de espalda.

Se da aviso a la Policía Local de León, al Cuerpo Nacional de Policía en la capital leonesa y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar para atender a la herida y, si hubiera sido necesario, trasladarla hasta algún centro hospitalario.