Una mujer de 80 años, trasladada de urgencia al Hospital de León tras ser atropellada Los hechos han tenido lugar a las 18:39 horas de la tarde de este martes 2 de diciembre

Leonoticias León Martes, 2 de diciembre 2025, 19:24

Una mujer de 80 años ha resultado herida y trasladada de urgencia al Hospital de León. Los hechos ocurrieron a las 18:39 horas de la tarde de este martes, 2 de diciembre, cuando la anciana fue atropellada por un turismo en la Avenida Aluches, a la altura del número 21, en León capital.

El Centro de Emergencias 112 de Castilla y León recibió una llamada alertando del suceso y comunicando que la víctima había quedado herida tras el impacto. De inmediato, el 112 dio aviso a la Policía Local de León, al Cuerpo Nacional de Policía y a los servicios sanitarios de Sacyl.

Hasta el lugar se desplazaron una ambulancia de soporte vital básico, una UVI móvil y un equipo médico, que atendieron a la mujer en el punto del accidente antes de proceder a su traslado de urgencia al Hospital de León.