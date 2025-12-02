Los centros sanitarios de León instalan la silla violeta contra la violencia de género Asimismo se están desarrollando charlas informativas en los centros para sensibilizar y formar en el abordaje de situaciones de violencia

Con motivo de la Semana contra la Violencia de Género, la Gerencia de Atención Primaria de León quiere visibilizar su compromiso «en la lucha contra este problema de salud pública y vulneración de los Derechos Humanos» y «ofrecer apoyo y recursos a todas las personas que lo necesiten».

Una de las iniciativas que se está desarrollando con este objetivo es la 'Silla Violeta', que ha consistido en la creación en los centros de salud de rincones específicos, con la instalación de sillas y cartelería, para la concienciación de los pacientes y los profesionales, y que se extenderá hasta mediados de diciembre.

Asimismo se están desarrollando charlas informativas en los centros, dirigidas a los profesionales sanitarios para sensibilizar y formar en el abordaje de situaciones de violencia.

Desde la Gerencia se recuerda que las mujeres que lo necesiten tienen a su disposición atención personalizada dentro de sus consultas, garantizando un espacio seguro y confidencial para quienes necesiten ayuda. «Nuestro objetivo es reforzar la prevención, la detección precoz y el acompañamiento a las víctimas, trabajando de forma coordinada con los recursos sanitarios y sociales disponibles», indican. «Desde la Gerencia de Atención Primaria de León reafirmamos nuestro compromiso: la violencia de género no tiene cabida en nuestra sociedad. Estamos aquí para escuchar, ayudar y actuar», añaden.