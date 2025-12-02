leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Los centros sanitarios de León instalan la silla violeta contra la violencia de género

Asimismo se están desarrollando charlas informativas en los centros para sensibilizar y formar en el abordaje de situaciones de violencia

Leonoticias

Leonoticias

León

Martes, 2 de diciembre 2025, 11:46

Comenta

Con motivo de la Semana contra la Violencia de Género, la Gerencia de Atención Primaria de León quiere visibilizar su compromiso «en la lucha contra este problema de salud pública y vulneración de los Derechos Humanos» y «ofrecer apoyo y recursos a todas las personas que lo necesiten».

Una de las iniciativas que se está desarrollando con este objetivo es la 'Silla Violeta', que ha consistido en la creación en los centros de salud de rincones específicos, con la instalación de sillas y cartelería, para la concienciación de los pacientes y los profesionales, y que se extenderá hasta mediados de diciembre.

Asimismo se están desarrollando charlas informativas en los centros, dirigidas a los profesionales sanitarios para sensibilizar y formar en el abordaje de situaciones de violencia.

Desde la Gerencia se recuerda que las mujeres que lo necesiten tienen a su disposición atención personalizada dentro de sus consultas, garantizando un espacio seguro y confidencial para quienes necesiten ayuda. «Nuestro objetivo es reforzar la prevención, la detección precoz y el acompañamiento a las víctimas, trabajando de forma coordinada con los recursos sanitarios y sociales disponibles», indican. «Desde la Gerencia de Atención Primaria de León reafirmamos nuestro compromiso: la violencia de género no tiene cabida en nuestra sociedad. Estamos aquí para escuchar, ayudar y actuar», añaden.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «La insostenible situación» en una residencia de mayores en León: 3 trabajadoras para 100 internos
  2. 2 La expulsión del líder de Orgullo Cazurro abre un cisma entre Policía Nacional y Cultural
  3. 3 Se matriculan dos coches de superlujo en León por primera vez en cinco años
  4. 4 La segunda mejor pizza de España está en pleno corazón del barrio Húmedo
  5. 5 La queja de una leonesa por el sistema de citas previas del Santander llega al Banco de España
  6. 6 La Felisa coloca a León en el mapa: medalla de plata a la mejor pizza de España
  7. 7 La «grave irresponsabilidad» de no tener interventor: otro mes con retraso en el cobro de nóminas
  8. 8 Una revista internacional se hace eco de una investigación de la ULE sobre la caza
  9. 9 Arranca el juicio por un parricidio en Valderrueda y las lesiones a su hermano
  10. 10 El frío polar se adueña de León y deja casi diez grados bajo cero en varios puntos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Los centros sanitarios de León instalan la silla violeta contra la violencia de género

Los centros sanitarios de León instalan la silla violeta contra la violencia de género