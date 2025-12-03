Un miércoles sin alertas pero con temperaturas bajo cero en gran parte de la provincia La cota de nieve subirá de 900 a 1.600 metros en una jornada marcada por heladas y cielos nubosos

La jornada de este miércoles llega sin avisos meteorológicos activados, aunque con un ambiente plenamente invernal en buena parte de la provincia de León.

El cielo se mantendrá nuboso, con precipitaciones débiles y dispersas, más probables y generalizadas durante la noche, especialmente en las zonas de montaña.

La cota de nieve comenzará en torno a los 900 metros, pero irá subiendo hasta situarse en los 1.600 metros conforme avance el día. No se descarta la aparición de brumas y bancos de niebla en diversos puntos de la provincia.

Temperaturas mínimas y máximas

Las temperaturas mínimas bajan o se mantienen sin cambios, mientras que las máximas no experimentarán variaciones destacadas. Se esperan heladas débiles, que podrán ser moderadas en áreas de mayor altitud. El viento soplará del oeste al suroeste, flojo en general aunque con intervalos moderados.

En cuanto a las temperaturas, el frío será el protagonista en toda la provincia. Astorga registrará valores que oscilarán entre los -1 grados de mínima y los 8 de máxima, las mismas cifras previstas para la ciudad de León, donde las primeras horas del día volverán a ser gélidas. En Ponferrada, las mínimas serán algo más suaves, con 1 grado, mientras que la máxima se mantendrá también en 8 grados. En la montaña, Villablino marcará una mínima de -1 grado y una máxima de 7, el valor más bajo de la provincia para la tarde.