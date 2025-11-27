leonoticias - Noticias de León y provincia

Cielo con nubes altas en El Rabizo. Sequoya

Mediodía casi primaveral tras una noche bajo cero este jueves en León

Tras un amanecer gélido en muchos puntos de la provincia se superarán de forma generalizada los 10 grados de máxima

Alberto P. Castellanos

Alberto P. Castellanos

León

Jueves, 27 de noviembre 2025, 08:26

El invierno meteorológico se acerca pero ya se deja sentir en León con unas mañanas de mucho frío y heladas fuertes que se repetirán esta próxima madrugada.

El cielo permanecerá poco nuboso o despejado, con algunos intervalos de nubes bajas en la Cantábrica durante la primera mitad del día donde no se descartan nieblas. En el resto, nubosidad de tipo alto que permitirá al sol brillar durante toda la jornada.

Las temperaturas mínimas no registrarán muchos cambios o caerán aún más, registrándose heladas fuertes en algunos lugares. Las máximas, por contra, podrán ganar algunos grados aunque en zonas de montaña ese ascenso será mucho más acusado. Pocas localidades se quedarán por debajo de los diez grados en las horas centrales del día.

El viento soplará con dirección variable y poca intensidad, con muchos momentos de calma absoluta.

Tras un viernes que será muy similar se espera un fin de semana con más posibilidad de lluvia y una cota de nieve en el entorno de los 1.700 metros.

