Con el futuro estatuto «pueden trasladar a un médico de León a otro punto de forma forzosa»

Alberto P. Castellanos León Viernes, 3 de octubre 2025, 13:04 | Actualizado 13:15h. Comenta Compartir

Los médicos de la sanidad pública en León, junto con otros en España, han salido a la calle para protestar por el Estatuto del Médico que se está negociando para sustituir al que lleva vigente desde 2003. El documento que se filtró contempla varios puntos que para muchos facultativos no casan con sus reivindicaciones, en parte porque «quienes negocian las condiciones, pues son CCOO, UGT y CSIF, que son sindicatos que no tienen representación en nuestro colectivo», comenta Óscar Cordero Pérez, delegado provincial de Médicos Unidos por sus Derechos (MUD).

Desde esta y otras plataformas critican que se mantenga el cómputo semestral de 48 horas que permite que «un médico puede estar trabajando 90 horas, sumando jornadas de guardia», dice Óscar Cordero, que no entiende como «se está intentando regular la jornada laboral para unas 35 horas semanales y en nuestro caso estemos algunas semanas con incluso 90 horas o más, lo que quepa en la semana».

Otro punto muy polémico que han observado en el borrador del Estatuto es «que contemplan que haya una movilidad forzosa, que gente que tenga plaza en propiedad después de haber aprobado una oposición, con una adjudicación en León, pues por necesidades del servicio se traslade a Palencia», señala el delegado provincial de MUD en León. Un movimiento que, según afirman, puede hacerse en cualquier momento y sin especificar la duración ni límites de distancia según la plaza en propiedad.

El presidente del Colegio de Médicos de León, José Luis Díaz Villarig, también se concentrado junto a decenas de facultativos.

La jornada complementaria es otro punto clave en estas protestas sobre el futuro Estatuto de los Médicos porque tiene unas particularidades que no tienen otros trabajadores de la sanidad: «Es obligatoria y que se retribuye a menor precio que la jornada ordinaria», comenta Óscar Cordero, que añade que «nos vemos en una situación en la que hay un agravio, una desigualdad con el resto de profesiones». Además, dicha jornada «lo que son las guardias, no cotizan para la jubilación», denuncia el delegado de MUD en León: «Se calcula que un médico puede tener unos seis años más trabajados por horas con la jornada complementaria, con las guardias y eso para la jubilación no cuenta, pero sí que nos cuenta en el IRPF, tributamos por esas horas».

Competencia

«Ese es otro problema», reconoce Óscar, «que tenemos ahora mismo a la hora de reivindicar es que protestamos y el Ministerio dice que eso es competencia de la autonomía y la autonomía dice que es competencia del Ministerio».

Lo que se negocia es un estatuto «de mínimos, una ley general, vamos a decir», señala este facultativo, «luego las comunidades podrían matizarlo, pero hasta cierto punto, tampoco tienen la competencia para contradecir lo que dice la norma general».

Óscar concluye que «creo que nos corresponde pelear por intentar mejorar un poco nuestras condiciones, porque ya no es por los médicos, es la sanidad. Si el médico no está a gusto en la sanidad pública, que es la que estamos defendiendo, pues al final el detrimento es para el propio médico, para el paciente y para el sistema en general».