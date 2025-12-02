Un martes sin sobresaltos para seguir con un diciembre sin grandes precipitaciones La jornada llega sin alertas, con nubes persistentes, chubascos de poca entidad y una cota de nieve que desciende hacia el umbral de los 1.000 metros

Leonoticias León Martes, 2 de diciembre 2025

Diciembre continúa en León con un martes tranquilo, sin avisos meteorológicos y con un ambiente que ya deja claro que el invierno se abre paso.

La provincia amanecerá bajo un cielo nuboso o directamente cubierto, aunque a media mañana y primeras horas de la tarde se abrirán algunos claros que aligerarán la sensación de grisura. Las precipitaciones aparecerán sobre todo durante la primera mitad del día, débiles en general, y regresarán en forma de chubascos dispersos por la tarde, especialmente en las comarcas del oeste.

La cota de nieve continuará su descenso hasta situarse en torno a los 1.000 - 1.100 metros, lo que permitirá ver los primeros mantos blancos del mes en zonas de montaña. Tampoco se descarta que, al amanecer, aparezcan bancos de niebla en puntos del interior, típicos de estas fechas.

Temperaturas

En cuanto al ambiente térmico, la provincia vivirá una jornada fría pero sin extremos. En León capital, el día se moverá entre los 0 grados al amanecer y los 9 por la tarde, mientras que Astorga disfrutará de un inicio ligeramente más templado, alrededor de 1 grado, para escalar hasta los 10 en las horas centrales.

Ponferrada mantendrá un perfil suave dentro del frío, con mínimos cercanos a los 4 grados y máximas próximas a 9, y en Villablino, la llegada del invierno se notará con más fuerza, con una madrugada que caerá hasta –1 grado y una tarde que apenas alcanzará los 7. En las zonas más altas no se descartan heladas débiles, especialmente al amanecer.