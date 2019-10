San Marcos se ve abocado a abrir con '4 estrellas' y dejaría en el aire a una treintena de empleados Obras en la gran escalinata de entrada a San Marcos. / Campillo Los trabajadores volverán al hostal el 18 de febrero y se muestran optimistas con la reapertura del edificio histórico en la campaña de Semana Santa | El hotel no contará, de inicio, con las instalaciones necesarias para ser acreditado como '5 estrellas' y se verá obligado a bajar un peldaño, según el comité de empresa RUBÉN FARIÑAS León Miércoles, 9 octubre 2019, 09:28

La pelota ha viajado «de tejado en tejado», de un color político a otro, y cada vez está más cerca de quedarse en tierra de nadie.

El Parador de San Marcos corre peligro real de no volver a lograr la categoría de 'gran lujo'. Las cinco estrellas parecen esfumarse de un hostal que nació en 1965 con ese valor añadido que le convirtió en un referente nacional del turismo.

Las dudas no son infundadas. El comité de empresa cree que Paradores «no quiere que San Marcos sea de cinco estrellas» y todos los temores que han manifestado hasta la fecha -como el retraso en la reapertura o las obras de la segunda fase- se han acabado convirtiendo en realidad. «Nos tememos que un hotel sin spa, sin gimnasio, y sin otras instalaciones, aunque no sea algo oficial, no recibirá la categoría de cinco estrellas».

Y la primera consecuencia de ese retroceso en la catalogación del hostal-parador sería la reducción del número de trabajadores. El ratio con el que 'trabaja' Paradores es de un trabajador por habitación, en todos los centros que la red pública tiene en el territorio nacional.

San Marcos abrirá, en su primera fase, con 50 habitaciones, lo que llevaría a reducir los puestos de empleo, que actualmente son 85 -todos ellos en un ERE que se consume el próximo 18 de febrero- en algo más de una treintena. «Un hotel de cuatro estrellas no necesita conserje o botones, por ejemplo. 15 o 16 están en edad de jubilación, pero el resto de puestos de trabajo corren peligro», asegura Javier García.

Optimistas para Semana Santa

El comité sí ha mostrado mayor optimismo de cara a la reapertura de San Marcos, y creen que para la campaña de Semana Santa -mediados de abril- el centro hotelero podría estar listo para acoger huéspedes.

Las fechas que manejan hablan del 31 de diciembre como fecha límite de la empresa adjudicataria para la entrega de las obras -fecha que también se ha retrasado, y para lo que Paradores no ha dado respuesta al por qué de la demora, ya que estaba previsto que se hiciese a finales de septiembre-. El 18 de febrero finaliza el Expediente de Regulación de Empleo y los trabajadores están llamados a volver a sus puestos en el parador.

A partir de ese momento, los trabajos se centrarán en la adecuación de las habitaciones y recolocación de obras de arte. 1.031 obras salieron de San Marcos cuando el hostal cerró sus puertas y aquí también se tienen dudas de si todas podrán regresar a la antigua cárcel militar ya que muchas han encontrado 'mejor vida' en otros establecimientos de la red.

¿Qué ocurre con la segunda fase?

Los trabajadores denuncian que la ausencia de proyecto para una segunda fase que debía estar concluida a finales de 2020 se debe «a una cuestión política, y no económica». Esto lo fundamentan en que con 1,5 millones de euros sería posible el inicio de ejecución y licencia de obras que garantizasen el desarrollo del proyecto. «El Congreso no ha tenido problemas para conceder 22 millones de euros al Parador de Ibiza, pero para el de León parece que no hay dinero», aseguran.

Los nuevos plazos que se barajan, si todo va bien, y el gobierno de Pedro Sánchez cumple con el pacto firmado con Unión del Pueblo Leonés, sería una puesta en marcha del nuevo edificio de cara al año 2025. Según el proyecto inicial, la inversión necesaria para acometer esta fase alcanzaría los 34 millones de euros.

«León no se puede permitir no tener un hotel de lujo que ha tenido desde 1965», sentencia el presidente del comité de empresa, que ve en estos movimientos políticos pocas ganas de «apostar por León».

La luz al final del túnel se vislumbra con la unidad política mostrada en el Ayuntamiento de León, donde se valora como positivo que todos los partidos hayan dado su voz en una dirección y en favor de que San Marcos vuelva a ser cuanto antes un referente del turismo nacional.