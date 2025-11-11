La leonesa «inocente» que pasó por la cárcel y fue indultada en Semana Santa: «Vivió una odisea enorme»
Bajo el título 'Una cabreiresa inocente', el autor asturiano afincado en León José Manuel Roces presentó este lunes en León la historia real de un matrimonio condenado «injustamente»
Martes, 11 de noviembre 2025, 08:01
El escritor José Manuel Roces presentó este lunes en León 'Una cabreiresa inocente', su tercera obra literaria y quizá la más conmovedora de las que ha dedicado a la Cabrera, comarca que asegura le «enamoró» hace ya medio siglo.
En este libro, el autor asturiano afincado en León rescata del olvido una historia real marcada por la emigración, la injusticia y el perdón: La de un matrimonio cabreirés que acabó en prisión «a pesar a su inocencia», como admite el propio escritor, y cuya protagonista femenina fue indultada en la Semana Santa del año 2010 por la Cofradía del Santo Cristo del Perdón.
Una historia contada por sus protagonistas
«Vivieron una odisea enorme». Así resume Roces la historia de los dos cabreireses que, tras emigrar a Valencia, acabarían siendo condenados y, años después, en plenas fiestas de su pueblo, detenidos para entrar en prisión y cumplir una condena de seis años y medio.
La historia llegó a sus manos hace apenas un par de años, cuando leyó a través de la prensa que una mujer había sido indultada por la Cofradía del Cristo del Perdón de León, siguiendo la tradición que cada Semana Santa libera a un preso. «A mí me llegó esa idea y quise investigar. Me costó mucho, porque era un tema tabú: hablar de prisión en una mujer cabreiresa no era fácil. Pero lo conseguí y me encontré con dos personas maravillosas que se abrieron», explica el autor.
Tras un enfrentamiento con vecinos en su estancia a orillas de Mediterráneo que se desarrolla durante la novela, basada en la historia narrada de los protagonistas, pero también en la sentencia judicial como soporte, el matrimonio acabaría cumpliendo en Mansilla de las Mulas su condena.
Injusticia, dignidad y redención
José Manuel Roces admite que su intención principal con esta novela es «sacar a la luz esta historia para hacerla visible y dejar a un lado los malos rollos que siguen existiendo a día de hoy entre algunas personas». «A día de hoy, todavía hay gente que sigue diciendo que han cometido un asesinato», afirma.
La obra, repleta de injusticia, dignidad y redención que Roces rescata con tono humano, se publicó el pasado mes de julio de este mismo año para, posteriormente, ser presentada en su tierra, la Cabrera, antes de desplazarse hasta la capital leonesa para difundir la novela por los diferentes puntos de la provincia.
De nuevo, con este tercer libro Roces ha vuelto a poner el foco en las historias humanas de la Cabrera, territorio que se ha convertido ya en el corazón de su literatura. «Siempre me gusta sacar historias de la Cabrera a la luz», concluye orgulloso.
