León supera por primera vez los 30.000 residentes extranjeros

Alberto P. Castellanos León Martes, 2 de diciembre 2025, 12:53

León ha ganado 21 habitantes en los últimos tres meses y también en el último año. Es el balance del censo del Instituto Nacional de Estadística que cifra la población en la provincia a 1 de octubre de 2025 en 448.027 personas.

El buen dato relativo se sustenta en el constante crecimiento de población extranjera en León. Entre julio y septiembre hay 416 personas más no nacidas en España mientras que los nacidos en nuestro país descienden en 395. Estos últimos son 417.839 frente a los 30.188 extranjeros, por primera vez se supera la barrera de los 30.000.

El envejecimiento de la población también se demuestra con estos últimos datos del censo del INE. Los menores de cinco años son 11.441, nueve menos que en junio y 172 menos que hace un año.

Mientras tanto, los mayores de 90 años siguen aumentando. Frente a los 12.801 de octubre de 2024 a los 13.243 del mismo mes de 2025. Un inctremento de 442 personas, similar al que se observa en el resto de rangos de edad a partir de los 65 años.

Resto de la comunidad

Castilla y León cuenta con 2.401.221 habitantes en 2025, según los primeros resultados del Censo Anual de Población del Instituto Nacional de Estadística (INE), lo que supone un aumento del 0,4 por ciento respecto a la cifra de 2024, con 9.539 personas más.

Las cifras publicadas indican que la Comunidad, al igual que León, gana habitantes gracias a la llegada de extranjeros, ya que la población nacional se ve considerablemente mermada. En concreto, el INE constata que la Comunidad cuenta con el censo de 2025, con 2.198.052 ciudadanos nacionales, lo que representa una pérdida del 0,4 por ciento respecto a la lista de 2024, con 9.495 menos. Por el contrario, el censo de extranjeros de este año arroja un total de 203.169 personas, con un importante avance del 10,3 por ciento, y 19.034 individuos más.

Cabe destacar que la media de edad en la Comunidad, siempre según el censo, es de 48,61 años en 2025, frente a los 48,49 del ejercicio anterior, con un dato para los hombres de 47,24 años, frente a los 49,94 para las mujeres.

Por provincias, Zamora es la única que pierde población, un 0,4 por ciento, hasta los 165.564 habitantes. Por el contrario, aumenta más el censo en Segovia, un uno por ciento, hasta 58.251; seguida por Burgos, un 0,8 por ciento, con 362.663; Valladolid, un 0,7 por ciento, con 528.644; Palencia, un 0,4 por ciento, con 158.702; Salamanca, un 0,3 por ciento, con 328.446; Ávila, un 0,2 por ciento, con 160.738; y Soria y León, un 0,1 por ciento, en ambos casos, con 90.183 y 448.030 habitantes, en cada caso.