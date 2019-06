León registra un incremento y alcanza 5.100 donaciones en cinco meses de 4.900 donantes

El Hospital de León consume 35 donaciones al día

El autoabastecimiento de las donaciones de sangre parte de la necesidad de cubrir todos los grupos de sangre en la justa medida en que se necesita. Pero este no es un problema en España, ya que las donaciones se realizan proporcionalmente en los RH existentes.

En España, el 70% de la población corresponde a los grupos sanguíneos A+ y 0+ y en las donaciones que recibe la Federación Española de Donantes de Sangre estos grupos también representan un alto porcentaje de donantes. Tras estos grupos se sitúa el 0- conocido como donante universal, con un porcentaje del 9% y tras él el B+ con un 7%. El resto de grupos se sitúan con porcentajes cercanos al 2 y el 3.

«Las necesidades son proporcionales a la población que ofrece o demanda, ese es el motivo por el que la autosuficiencia de León y España se lleva a todos los grupos», aseguró Martín Manceñido, presidente de la Federación. Los Hospitales también cuentan con unas reservas estratégicas de todos los grupos, pero no de todos por igual. «Por ejemplo el Hospital de León, que consume 35 donaciones al dia, mantiene una reserva superior de los grupos A+ y 0+», manifestó Manceñido. También se procura mantener una reserva superior del grupo 0- (donante universal), porque «al no tener antígenos no hay rechazo de ningún grupo y se puede utilizar sin problemas en casos de emergencia».