Restricciones de tráfico el 22 de agosto con motivo del tránsito de ganado ovino La Policía Local del Ayuntamiento de León informa sobre cortes parciales de tráfico, que comenzarán a las 9:00 horas

Leonoticias León Miércoles, 20 de agosto 2025, 13:05 Comenta Compartir

Con motivo del tránsito de un rebaño de unas 1.500 ovejas hacia Puente Castro, que tendrá lugar el próximo viernes 22 de agosto en la capital leonesa, la Policía Local del Ayuntamiento de León informa de las restricciones que afectarán parcialmente al tráfico en varias vías públicas.

Los cortes se efectuarán de forma progresiva desde las 9:00 horas hasta las 12:00 horas, aproximadamente, afectando al tráfico rodado de las siguientes calles: avenida Portugal, avenida Fernández Ladreda, carretera Vilecha, avenida Carrero Blanco, calle Los Aluches, avenida La Lastra, calle La Flecha, avenida San Froilán y travesía Cirujano Rodríguez.

La Policía Local recomienda a los conductores evitar estas rutas durante las horas mencionadas y utilizar vías alternativas. En cualquier caso, los agentes velarán en todo momento por la seguridad de la ciudadanía y la fluidez del tráfico.

Temas

Ayuntamiento de León