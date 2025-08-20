leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Los focos de León presentan una evolución «favorable» y 1.756 vecinos siguen desalojados
Ovejas en León comen las plantas de una vivienda. Peio García

Restricciones de tráfico el 22 de agosto con motivo del tránsito de ganado ovino

La Policía Local del Ayuntamiento de León informa sobre cortes parciales de tráfico, que comenzarán a las 9:00 horas

Leonoticias

Leonoticias

León

Miércoles, 20 de agosto 2025, 13:05

Con motivo del tránsito de un rebaño de unas 1.500 ovejas hacia Puente Castro, que tendrá lugar el próximo viernes 22 de agosto en la capital leonesa, la Policía Local del Ayuntamiento de León informa de las restricciones que afectarán parcialmente al tráfico en varias vías públicas.

Los cortes se efectuarán de forma progresiva desde las 9:00 horas hasta las 12:00 horas, aproximadamente, afectando al tráfico rodado de las siguientes calles: avenida Portugal, avenida Fernández Ladreda, carretera Vilecha, avenida Carrero Blanco, calle Los Aluches, avenida La Lastra, calle La Flecha, avenida San Froilán y travesía Cirujano Rodríguez.

La Policía Local recomienda a los conductores evitar estas rutas durante las horas mencionadas y utilizar vías alternativas. En cualquier caso, los agentes velarán en todo momento por la seguridad de la ciudadanía y la fluidez del tráfico.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El incendio de Fasgar avanza hacia Vegapujín y Posada de Omaña: «Hemos desplegado todas las bocas de riego y mangueras»
  2. 2 Nuevo corte de tráfico en la AP-66 desde Asturias hacia León
  3. 3 La Policía Nacional advierte de una oleada de secuestro de cuentas de Whatsapp en León
  4. 4 El vecino de Lusio al que la desgracia golpeó dos veces: «Nos hemos quedado sin nada»
  5. 5 Los bulos que arden en las redes sociales, la realidad tras la desinformación sobre la ola de incendios
  6. 6 El Gobierno declarará zona catastrófica las áreas de León y El Bierzo afectadas por los incendios
  7. 7 La llegada de ayuda a León marca una jornada de «mejoría» en algunos focos
  8. 8 Buscan a 30 personas para trabajar en el sector alimentario en la provincia de León
  9. 9 La Encinona, el orgullo de Genestacio de la Vega con más de 600 años que simboliza el drama de los incendios en León
  10. 10 Al menos «once noches sin enfermera» en la Residencia de Personas Mayores de León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Restricciones de tráfico el 22 de agosto con motivo del tránsito de ganado ovino

Restricciones de tráfico el 22 de agosto con motivo del tránsito de ganado ovino