León inaugura una exposición que vincula datos, arte y justicia La muestra recoge las obras finalistas del concurso nacional convocado con motivo de esta cita

El subsecretario general de Impulso e Innovación de Servicios Digitales de Justicia, Javier Hernández, la vicerrectora de Inclusión, Igualdad y Proyección Social, Raquel Domínguez y el alcalde de León, José Antonio Diez, participan en la inauguración de la exposición 'Arte y justicia en la era de los datos' en el marco del Congreso DATA fórum Justicia 2025

La inauguración de la exposición 'Arte y justicia en la era de los datos' abre las actividades vinculadas a la celebración del Congreso DATA fórum Justicia 2025, que se celebra la próxima semana en la ciudad de León.

La muestra fue inaugurada esta mañana en la calle Legio VII de la ciudad, con la presencia del subsecretario general de Impulso e Innovación de Servicios Digitales de Justicia, Javier Hernández, la vicerrectora de Inclusión, Igualdad y Proyección Social de la Universidad de León, Raquel Domínguez, y el alcalde de la capital leonesa, José Antonio Diez.

El jurado seleccionó veinte obras multidisciplinares, de entre más de medio centenar presentadas a concurso, que se podrán ver hasta el 13 de octubre, y cuyas temáticas tienen relación con la ciudad de León, Cuna del Parlamentarismo, los Decreta de 1188 o la innovación y digitalización de la justicia.

Hernández destacó la gran calidad de las obras, además de la importancia de que León acoja este congreso. «Es emocionante», dijo. Por su parte, el alcalde de la ciudad consideró que «es muy importante divulgar asuntos relacionados con la justicia, cómo la innovación y digitalización, que mejora y se incorpora al mundo de la justicia».

Desde la ULE, Domínguez vaticinó que tanto esta exposición como el congreso «serán un éxito», mientras que el director de la Escuela de Arte de León, y coordinador de la exposición, Jorge Martínez, invitó a descubrir la gran variedad de obras.