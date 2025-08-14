leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Permiten la vuelta de los vecinos a once pueblos tras la mejora de la situación
Oficina de la Seguridad Social.

León gana 271 afiliados extranjeros en el último mes

La Comunidad registra un repunte del 12,6% en la comparativa interanual donde la mayoría de los afiliados proceden de Rumanía, seguidos por los originarios de Marruecos y de Colombia

Leonoticias

Leonoticias

León

Jueves, 14 de agosto 2025, 12:25

Castilla y León ganó 3.163 afiliados extranjeros a la Seguridad Social en julio respecto a junio, al cerrar el séptimo mes del año con 101.689. Se trata de un aumento del 3,21 por ciento, frente a la caída del 0,15 por ciento de España, donde la cifra descendió en 4.667 efectivos, hasta los 3,09 millones, según los datos ofrecidos hoy por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y recogidos por la Agencia Ical.

En comparación con los datos de hace un año, la Comunidad registró un repunte del 12,60 por ciento, con 11.383 afiliados nuevos, por encima de la subida nacional, que se cifró en el 6,86 por ciento, con 198.585 afiliados más.

En conjunto, un 89,06 por ciento de los afiliados extranjeros en la Comunidad se encuadra en el Régimen General, hasta los 90.562, con mayor peso en los sectores de Hostelería (16,02 por ciento, con 14.505), Industria Manufacturera (12,31 por ciento, con 11.152), Comercio (9,40 por ciento, con 8.509), y Construcción (8,71 por ciento, con 7.884). Mientras, el Régimen de Autónomos contabilizó 11.126 afiliados extranjeros, el 10,94 por ciento del total.

Si se analizan los datos, se observa que la mayoría de los afiliados extranjeros procede de Rumanía (con 14.276), seguidos por los originarios de Marruecos (13.190) y de Colombia (12.012). También hay 9.644 búlgaros, 8.841 venezolanos, así como 4.898 portugueses.

Evolución provincial

En cuanto a la evolución mensual por provincias, todas aumentaron salvo Burgos, que anotó una caída del 0,10 por ciento y 19 menos. A la contra, Segovia encabezó los ascensos, con una subida del 11,81 por ciento y 1.504 más; seguida por Ávila, con 9,8 por ciento y 558 más; Zamora, con 3,12 por ciento y 146; y Palencia, con el 3,03 por ciento y 184 más.

A continuación se sitúan las subidas de Soria (2,57 por ciento y 157), Salamanca (2,45 por ciento y 230), León 2,11 por ciento y 271) y Valladolid (0,63 por ciento y 133).

Noticias relacionadas

León gana 329 afiliados extranjeros en el último mes y cierra mayo con 1.571

León gana 329 afiliados extranjeros en el último mes y cierra mayo con 1.571

Los afiliados extranjeros en la provincia de León ya superan los 11.600

Los afiliados extranjeros en la provincia de León ya superan los 11.600

En la variación anual, todas las provincias experimentaron aumentos. En el caso de Zamora fue del 24,22 por ciento con 939 más; en Palencia hubo un 917,41 por ciento de crecimiento con 928 afiliados extranjeros más; en León un 16,64 por ciento con 1.867 más; Salamanca, con el 16,34 por ciento y 1.353; Ávila, con 14,65 por ciento y 798; Segovia, con 11,89 por ciento y 1.513; Valladolid, con 11,19 por ciento y 2.139. A la cola se encuentra Burgos (9,55 por ciento y 1.734) y Soria (1,89 por ciento y 112).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Jaime Aparicio, de 37 años, segunda víctima mortal en los incendios forestales de León
  2. 2 Incendio forestal en la Valdería (León): «El fuego se lo ha llevado todo. No ha dejado nada»
  3. 3 Mañueco contradice a Quiñones y matiza que el voluntario fallecido no estaba integrado en el operativo
  4. 4 Junta y Gobierno piden «prudencia» a la población en una provincia con 15 fuegos activos y 8.000 desalojados
  5. 5 El incendio de León y Zamora, camino de convertirse en el peor de la historia de España
  6. 6 Abel Ramos, alma del motor y La Bañeza, el voluntario fallecido en el incendio de León
  7. 7 Incendio forestal de Castrocalbón: «Toda una comarca se quema y aquí no hay nadie»
  8. 8 Preocupan las previsiones en el incendio de Castrocalbón: «Puede que la tarde se complique»
  9. 9 Cerca de 8.000 personas desalojadas de sus casas en León por los incendios forestales
  10. 10 Jesús Calleja sobre los incendios de León: «Alguien decidió cambiar la belleza y la vida por el fuego»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias León gana 271 afiliados extranjeros en el último mes

León gana 271 afiliados extranjeros en el último mes