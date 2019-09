Emergencia Feminista León se tiñe de violeta contra la violencia machista: «La calle y la noche son de las mujeres» León, en Emergencia Feminista por el terrosimo machista. / N. Brandón Cientos de personas, mujeres y hombres, dan alas a una manifestación e iluminan de morado la noche de la capital ante los escalofriantes datos de víctimas que ha dejado la violencia de género, pidiendo el fin de la neutralidad falsa y la complicidad por omisión A. CUBILLAS León Viernes, 20 septiembre 2019, 22:10

El feminismo declara la Emergencia en León. Lo hace con fuerza y sin miedo. Tiñendo las calles de la capital de violeta, en recuerdo a las tantas y tantas mujeres que son víctimas de la violencia de género.

Al grito de 'A cuantas más nos tienen que matar', cientos de personas, mujeres y hombres, han dado alas en la noche de este viernes a una calurosa protesta que ni la lluvia ha conseguido ahogar en el marco de las 270 manifestaciones se han repetido por toda España ante los «escalofriantes« datos que la violencia machista ha dejado este verano.

Los peores en la última década, con una mujer asesinada cada dos días en julio. El balance en León también es preocupante. Tres mujeres asesinadas, 46 delitos contra la libertad e integridad sexual y dos agresiones sexuales con penetración en lo que va del 2019.

«Los datos gritan en silencio pero nosotras gritamos en nombre de las mujeres que no pueden porque han sido asesinadas», ha clamado Herminia Suárez, portavoz de la Plataforma Contra la Violencia Machista en León, que ha recordado que iluminan este viernes con color violeta «porque nos enfrentamos al patriarcado que nos quiere recluir».

Y ante ello, cientos de leoneses que han querido en la noche de este viernes plantar cara al acoso, a las agresiones, a las manadas y a las políticas que matan a mujeres e hijos, y han clamado respeto, porque, según han recordado, el cuerpo y la vida de la mujer no pertenece a ningún hombre.

Galería. Manifestación contra la violencia machista.

«La calle y la noche es de la mujer»

Muchas voces para acallar aquellas que dicen que la violencia machista no existe. «Antes decían que el machismo no era violencia y ahora dicen que la violencia no es machista, por eso, consideramos que hay que reducir el espacio a quien dice eso, eliminar esas voces que nos retrotraen a épocas que ya hemos superado».

Violencia machista que, según han recordado, es un grave problema social que no generar las mujeres, sino que la sufren en primera persona. «Quien genera este problema son los hombres machistas. Ya basta de neutralidad falsa y de complicidad por omisión, los hombres se tienen que implicar en este problema porque es su problema».

Una protesta en la que León ha dicho alto y claro que la calle y la noche es de las mujeres.