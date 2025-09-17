León se divide por la ley antitabaco: del «lo veo bien» al rechazo porque prohibir fumar en las terrazas es «rizar el rizo»

Ana G. Barriada León Miércoles, 17 de septiembre 2025, 08:19 | Actualizado 08:46h. Comenta Compartir

El Ministerio de Sanidad avanza en ultimar el anteproyecto de ley antitabaco que persigue situar a España en la vanguardia para limitar el consumo y avanzar en la protección de la salud frente al tabaco. Aunque propuestas como la de prohibir fumar en las terrazas ya fueron anunciadas hace meses, este mes de septiembre el documento presentaba novedades como la equiparación de vapers o shishas al tabaco convencional o la prohibición explícita del consumo en menores.

Lo cierto es que desde que el ministerio encabezado por Mónica García anunciara su proyecto, la polémica en la calle ha estado servida entre los detractores del tabaco que ven con buenos ojos los avances y agradecen no tener que sufrir por los vicios de otros; y aquellos que rechazan por completo las prohibiciones y que temen el efecto económico que tendrán las medidas en sectores como la hostelería.

Esta división se palpa de forma clara en las calles de León. Basta dar un paseo un lunes cualquiera por zonas concurridas a la hora del café con la Pícara para hacerse una idea de que las propuestas cuentan con detractores y defensores.

En una terraza precisamente de la Pícara Justina encontramos en una mesa a Avelino Valcarce, profesor jubilado que nos asegura que no es fumador, pero que la idea de vetar el tabaco en las terrazas le parece «demasiada prohibición». «Yo no estoy muy de acuerdo, no me molesta que los demás fumen», cuenta.

«Si podemos fumar en otros lados donde no molestemos a nadie me parece bien, todos contentos»

En una mesa cercana toma algo Manuel Beceiro con su familia. Aunque nos confiesa que es fumador -siempre y cuando su madre no se entere, nos dice entre risas- considera que la norma «está bien porque si podemos fumar en otros lados donde no molestemos a nadie estamos todos contentos». Ve el respeto y la educación de los fumadores como herramienta clave más allá de la legislación, y no cree que el anuncio del Ministerio sea tan grave.

Preocupación por los efectos de las prohibiciones en la hostelería

Otros como Juan Carlos Blanco, que apura el café en otro de los locales de restauración de la zona, sabe de lo que hablamos porque le afecta en primera persona. Es hostelero, y ya nota cómo el anuncio del ministerio preocupa a los clientes ya que «el 90% de la gente pregunta si pueden o no pueden fumar».

De momento el anteproyecto de ley tiene por delante recorrido parlamentario, pero Blanco ya teme los efectos. «Creo que perjudicará a la hostelería. De cara al invierno no mucho porque las terrazas se verán más mermadas pero generalmente cuando hace buen tiempo la gente lo que quiere es salir a la terraza y echarse un cigarro mientras está tomando su consumición», explica, y concluye vaticinando que el consumo se verá «un poquito mermado».

«Estamos al aire libre, no estamos encerrados, y hay que dar ganancia al pueblo»

Avanzando por la zona encontramos más testimonios tanto de fumadores como de no consumidores de tabaco, vapers o cigarrillos electrónicos. Este último es el caso de Pilar Cantón, una vecina de León jubilada que defiende que no le importa que fumadores consuman en las terrazas. «Creo que estando al aire libre puede fumar cualquiera. Habiendo niños sí que deben apartarse, pero en general igual me da. Estamos al aire libre, no estamos encerrados, y hay que dar ganancia al pueblo», asegura esta leonesa.

Una fumadora: «Yo estoy en la calle, sentada en una terraza, sí; pero en la calle»

Un grupo de jóvenes no fumadores sostienen ver con buenos ojos la medida, ya que «hay veces en las que es muy incómodo estar en una terraza con el humo encima». Dos amigas que fuman en una mesa cercana aseguran sin embargo no estar en absoluto de acuerdo con la propuesta, e inciden en que los fumadores son «los primeros» que «en general» intentan no molestar colocándose «en las mesas más alejadas y siempre intentando que el humo no moleste a nadie».

Lo mismo sostiene Ana, otra vecina de León fumadora que ve en el desarrollo de esta ley un «retroceso para el turismo». «Yo estoy en la calle, sentada aquí -la terraza-, sí; pero en la calle. Me parece mal porque creo que hay cosas mucho más importantes. Que haya que cumplir normas lo veo bien, que no se pueda fumar en espacios cerrados lo veo bien aún siendo fumadora, pero esto es ya rizar el rizo», concluye.