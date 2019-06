León no tiene contaminación atmosférica y el Ayuntamiento lo celebra regalando plantas para seguir cuidando el medio ambiente El Ayuntamiento regala 1.600 plantas. / Sandra Santos El consistorio leonés regala 1.600 plantas en el día Mundial del Medio Ambiente, para concienciar a la población de la necesidad de reciclar, no contaminar y «cuidar el planeta para mejorar la vida de todos» I. SANTOS León Miércoles, 5 junio 2019, 12:51

León no tiene contaminación atmosférica, pero es importante seguir trabajando para mejorar los niveles. En el día Mundial del Medio Ambiente el Ayuntamiento de la capital ha recordado que «a nivel de contaminación la ciudad de León no tiene contaminación atmosférica», así lo ha recordado Ana Franco, concejala del Ayuntamiento leonés.

La responsable del área aseguró que «los dos medidores localizados según determina la ley en la capital no han dado el tiempo suficiente en niveles de contaminación». El Ayuntamiento no sólo controla los niveles de ozono y los medidores y los técnicos están estudiando los datos de continuo. Ana Franco asegura que «hay tranquilidad absoluta» ya que «León no es una ciudad contaminada».

Un gesto en forma de flor

Un día que este año ha sido dedicado en especial a concienciar sobre la contaminación atmosférica, para evitar el cambio climático y el efecto invernadero. Desde el Ayuntamiento leonés han vuelto a ponerle color con el regalo de plantas y flores en la plaza de San Marcelo, para que el cambio llegue desde cualquier hogar de la capital. El Ayuntamiento regala «1.600 plantas que se cultivan íntegramente en el vivero municipal y entre ellas hay salvias, margaritas, petunias…», ha informado la concejala, quien ha estado repartiendo algunas de ellas y aconsejando con los técnicos de consistorio a aquellas personas que se han acercado hasta la caseta que el consistorio ha colocado para entregar las plantas.

Un pequeño gesto que debe ir unido a otros muchos y que desde la concejalía, Ana Franco ha puesto la mirada en la importancia del reciclaje, aconsejando a los leoneses a «que tengan en cuenta que una gran parte depende del reciclaje, la gente tiene que reciclar se tiene que cerrar el ciclo, lo importante es volver a utilizar».

León se une al planeta en la celebración del día Mundial del Medio Ambiente con la mirada puesta en mejorar cada año en los diferentes aspectos que eviten la contaminación y hagan del planeta un lugar mejor.