Las manos que sostienen el planeta

Porque ellos son el futuro y en muchas casos son los primeros en concienciarse sobre las medidas a tomar para proteger el medio ambiente. Más de 300 niños de los colegios de San Claudio, Ponce de León y Quevedo se han dado cita en el parque San Francisco en un día marcado en el calendario.

¿Qué día es hoy y qué se celebra? Ha sido la pregunta más repetida en esta mañana y todos sabían perfectamente su respuesta «es 5 de junio» decía Adrián con energía y añadía «el día de no contaminar». Tampoco tenían ninguna duda de ello Camino y Carla. Los tres estudiantes de San Claudio disfrutaron del día desde el primer momento «hemos llegado y hemos dejado las mochilas, hemos hecho un collage contra la contaminación.

Un día para aprender, pero también para divertirse. Los estudiantes han realizado diferentes actividades para conocer mejor el reciclaje y el cuidado del planeta. Un mago y una gymkana han sido los momentos más divertidos para estos alumnos que también han trabajado el medio ambiente.

Cada uno a su manera, explicaban las actividades y Carla decía «hemos hecho como un cartel, nos han dado un periódico, lo hemos cortado en trocitos y hemos hecho como un cartel».

Ellos son el futuro, pero también el presente y tiene muy claro lo que hay que hacer para cuidar el medio ambiente y no contaminar y así lo trasladan. Adrián, Camino y Carla explican a los lectores de leonoticias que «para no contaminar hay que poner papel en el sitio», pero también «reciclando, no tirando papeles al suelo» y por supuesto «que no tiren cosas al suelo y que intenten reciclar».

Los 300 estudiantes leoneses han disfrutado del Medio Ambiente en uno de los parques de la capital, decorado por ellos para la ocasión. Un día en el que conocer un poco más sobre el planeta en el que viven, pero de una forma divertida y en contacto con la naturaleza.