León cambiará la justificación y devolverá el nombre histórico para ajustar sus calles a la Memoria Histórica La calle Alcázar de Toledo, una de las calles afectadas. La Comisión de Cultura del Ayuntamiento de León trabaja con un grupo de expertos en historia y retirará la nomenclatura de aquellas que tengan evidente ideología franquista RUBÉN FARIÑAS León Lunes, 5 noviembre 2018, 13:26

La calle Alcázar de Toledo seguirá llamándose así. El Ayuntamiento de León modificará el «motivo plenario» de aquellas calles que no se ajusten a la Memoria Histórica para que puedan mantener su nombre y no causar molestias a los vecinos.

La ideología franquista de Alcázar de Toledo será modificada en el registro para que cobre sentido de edificio histórico empezado a construir por el monarca leonés Alfonso VI.

Otra opción que baraja la Comisión de Cultura, compuesta por diferentes expertos e historiadores, es devolver a las calles con nomenclatura franquista su nombre original, como la calle del Sol de Armunia, uno de los barrios que todavía tienen calles dedicadas al 'Generalísimo Franco' o el 'General Yagüe'.

En aquellas con evidente simbología de la dictadura se cumplirá estrictamente la ley y serán retirados los nombres por otros de nueva creación.

Casos erróneos

En el primer dosier elaborado se presentaron nombres que no tenían nada que ver con el periodo comprendido entre 1936 y 1975, como la calle Luis de Sosa, relacionado con Napoleón Bonaparte, y no con la Guerra Civil. «Cuando ArLe puso sobre la mesa nombres algunos no coincidían con personas a las que se pudiera aplicar la Memoria Histórica. Desde el Ayuntamiento de León trabajamos con licenciados y archiveros y se cogieron los motivos plenarios de esas calles para ver cuáles se podía aplicar la ley», ha afirmado Margarita Torres.

El nuevo texto ya está creado con los nombres y las razones y se ha trasladado a la comisión, donde se tomarán las decisiones oportunas para iniciar la retirada o modificación de la nomenclatura de las calles leonesas que no respeten la Memoria Histórica.