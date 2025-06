Paula Hernández León Miércoles, 4 de junio 2025, 12:11 | Actualizado 12:25h. Comenta Compartir

La solidaridad de los leoneses es amplia, y queda reflejada en distintas actividades. Así, se han producido seis donaciones de órganos en el primer trimestre de este año, según datos facilitados por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, a través del último informe de la Coordinación de Trasplantes. Por hospitales, cinco corresponden a la capital leonesa y uno a El Bierzo.

El número de donantes en la región se establece en 35. Si se compara esa cifra con la correspondiente a igual periodo de 2014, resulta que se ha producido un incremento del 59 %. En cuanto a los órganos, suman 114. Y se distribuyen así: 66 riñones, 24 hígados, 16 pulmones, cuatro corazones y cuatro páncreas. Estas donaciones llevarán a la mejora de la salud de los enfermos. En algunos casos, irán más allá: salvarán vidas.

Asimismo, el presidente de la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades Renales (ALCER), Juan Antonio Iglesia Llamas, resalta que «en España somos pioneros en donaciones de órganos y trasplantes. Hay muchísima gente que dona órganos, el porcentaje se sitúa por encima del 50%». Iglesia Llamas destaca que »es esencial y muy importante brindar apoyo psicológico, porque es una enfermedad que no da ningún síntoma y es muy dura. Cuando te la detectan te pilla por sorpresa, no te la esperas».

Ampliar Juan Antonio Igleisas Llamas, presidente de la Asociacion para la Lucha contra las Enfermedades Renales en León, y uno de los socios P. H. A

La prevención y la detección de la enfermedad, como la clasifica el presidente de la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades Renales, es uno de los puntos claves. «No es como una enfermedad hereditaria, no te la esperas». Los donantes, de manera altruista, y las familias o pacientes, que reciben el órgano, forman parte de un tejido que da vida los unos a los otros. Esto, tampoco, no puede hacer olvidar que hay miles de personas esperando una segunda oportunidad, tal y como el presidente leonés de la asociación renal: «El perfil es muy heterogéneo, hay desde niños pequeños hasta personas mayores. Mucha gente joven que se lo acaban de detectar y otros en estado avanzado».

Iglesias Llamas prosigue: «El momento de la llamada es muy bonito y emocionante, pero lleno de dudas e incertidumbres, por la dureza del trasplante. Está lleno de contradicciones». Una vez que se produce la llamada, comienza otro proceso: prepararse para la operación. El objetivo, no es otro, que el de mejorar la calidad de vida y llevar una normalidad. La diálisis (proceso que se encarga de limpiar la sangre de los riñones) a la que se someten numerosos leoneses y españoles a lo largo del año, tiene que realizarse cada tres días a lo largo de cuatro horas en las que el paciente está conectado a una máquina. Además, los pacientes deben de restringir los líquidos, principalmente agua; alimentos ricos en sodio, potasio y fósforo; y seguir un plan de alimentación específico que debe ser indicado por un dietista.

De hecho, no todos los casos son de éxito y son muchos los que no terminan de ser compatibles con el órgano debido a la complejidad y dificultad de la operación (que dura entre unas tres y cuatro horas, aproximadamente). «Es una operación muy complicada y todo tiene que ir como en un puzle. Las piezas tienen que estar bien encajadas porque si no dan fallo» expone Juan Antonio Iglesia Llama, añadiendo que «es muy duro el proceso».

Ampliar Las donaciones de órganos permiten salvar vidas y se trata de fomentar esta medida. Archivo

La generosidad, la solidaridad y el altruismo son las bases de la donación. En lo que llevamos de año, según los datos e información ofrecidas por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), «hemos alcanzado un total de 6.464 trasplantes y 2.562 personas han donado sus órganos, lo que ha supuesto un incremento del 10% en trasplantes con respecto al pasado año»: En el caso de los donantes de riñón a nivel nacional, sitúan en 397 las donaciones. Igualmente, son muchas las personas y pacientes que se encuentran en lista de espera, se estiman que en España son 5.096 personas. Por ello, desde la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades Renales (ALCER) y otras muchas asociaciones y entidades no quieren que se olviden de la importancia que tiene donar y lo importante que es una segunda oportunidad en aquellas personas que necesitan ese órgano que no funciona corrcetamente.

¿Cómo se encuentran las donaciones en el resto de Castilla y Léon?

La Coordinadora de Trasplantes de la Junta de Castilla y León recoge el cómputo por hospitales. Es este: Salamanca, ocho; Burgos, siete; Hospital Clínico Universitario de Valladolid, siete; León, cinco; Complejo Asistencial de Zamora, tres; Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, tres; El Bierzo, uno; Segovia, uno. En tres provincias (Ávila, Palencia y Soria) no se contabilizó ningún donante.

La «actividad trasplantadora» en el citado primer trimestre incluye la realización de 44 implantes renales en los centros hospitalarios de la Comunidad Autónoma. Asimismo, se han producido dos trasplantes renales de vivo/cruzado, tres de páncreas/riñón y otros tantos pulmonares. El balance añade «la realización de diez injertos hepáticos y seis trasplantes cardiacos», cirugías llevadas a cabo, respectivamente, en los hospitales Universitario Río Hortega y Clínico de Valladolid.