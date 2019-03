Jesús Calleja, un hombre biónico

Jesús Calleja se recupera de las lesiones sufridas tras el aparatoso accidente en bicicleta que sufrió el pasado martes en los montes de Santa Colomba de Somoza.

Un accidente que mantuvo en vilo a sus miles de seguidores en las redes sociales, con lo que Calleja no sólo ha compartido su recuperación sino también cómo fue el rescate en helicóptero.

Ahora, Calleja también comparte las imágenes de su clavícula «con mis flamantes tornillos y placas de titanio», y bromea con ser ahora un hombre «biónico».

Y si el primer día trasladada su agradecimiento al 112 y a la Seguridad Social, en este caso lo hace extensivo a sus traumatólogos. «Hacéis magia».

Una lesión que, como ya dijo el mismo día del accidente, no alterará su agenda, no sólo por lo tozudo que es sino también por el aguante al dolor que tiene. «Lo de reposar no va conmigo».

Por ello y tras varios días de reposo, Calleja retomará el rodaje de Planeta Calleja la próxima semana.