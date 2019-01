UPL insta al PSOE de León que presione a Sánchez para incluir la II fase de San Marcos en los PGE Obras en San Marcos. / Campillo Recalcan que deben apostar por proyectos leoneses, algo que reclamaba el PSOE «cuando estaba en la oposición» LEONOTICIAS León Sábado, 19 enero 2019, 13:52

UPL ha hecho un llamamiento al PSOE de León para que presione al presidente del Gobierno, el también socialista Pedro Sánchez, a que la II fase del Parador de San Marcos sea incluida en los Presupuestos Generales del Estado.

«La determinación de Paradores en relación con la II Fase para la ejecución de las obras del Parador de San Marcos de la ciudad de León, pretendiendo que en tanto se ejecute la misma, se utilice el solar como jardín, no pueden ser más desacertada, inoportuna e indignante para los leoneses porque ello demuestra el nulo interés que tiene el PSOE en el Gobierno de la nación por finalizar una obra fundamental para el turismo de la ciudad de León, si ya nos desayunábamos con que en los presupuestos Generales del Estado no se contempla partida alguna para esa segunda fase, desde luego esta noticia no hace más que evidenciar que el final el PSOE quiere dejar el Parador de turismo como una casa rural, con lo que ello supone para el turismo de León y lo que ello supone de pérdidas de puestos de trabajo», aseguran desde la UPL.

Por ello, el partido leonesista exige a los socialistas leoneses que, ya que «estando en la oposición criticaban la falta de inversiones y obras para León», tomen «las riendas de esta reivindicación fuera de intereses partidistas y exija al Gobierno y Paradores para que en las enmiendas a los PGE admita una partida presupuestaria adecuada para la inmediata ejecución de las obras de la II fase del Parador de San Marcos».

«Paradores sí tiene capacidad inversora para la ejecución incluso de nuevos Paradores como el Parador de Turismo en Muxía en La Coruña y sin embargo no muestra interés por devolver a León lo que en su momento se ha derribado y que ya supuso una grave imprevisión el que se acometiese ese derribo de la parte nueva sin tener prevista inversión para su reconstrucción y ahora el PSOE demuestra la misma ineptitud e incapacidad que había demostrado el PP», consideran.