Informativo leonoticias | 'León al día' 11 de diciembre

Informativo 'León al Día'. / Sandra Santos El informativo 'León al día' condensa la actividad de esta jornada y aborda la actualidad en un formato que permite en sólo unos minutos visualizar el completo resumen del día LEONOTICIAS León Martes, 11 diciembre 2018, 20:33

El resumen del día, en sólo unos minutos. Leonoticias te trae este martes 'León al día', el informativo que condensa la actividad de esta jornada y aborda la actualidad en un formato que permite en sólo unos minutos visualizar el completo resumen del día.

Y ya están instaladas en Ordoño, hoy se iluminan en la Calle Ancha, pero la cuestión sigue trayendo cola. Silván no ofrece detalles sobre quien o cómo se han instalado las luces, si es una donación, un patrocinio o qué fórmula se utiliza. Por su parte la oposición pide explicaciones y no haya respuestas hasta el momento sobre unas luces que muestran dudas.

El equipo de gobierno al completo del Ayuntamiento de León será citado en la comisión sobre la Operación Enredadera. Las primeras comparecencias tendrán lugar el miércoles 19 de diciembre y están llamados a declarar cuatro técnicos y las concejalas populares de Bienestar Social de la actual y anterior legislatura, Aurora Baza y Montserrat Gutiérrez.

Encima de la mesa el próximo miércoles, los contratos de servicio de terapia ocupacional en la residencia Virgen del Camino, de servicio de atención técnica a la ludoteca de San Andrés del Rabanedo y de Ayuda a Domicilio correspondientes al 2013 y 2017.

El Ayuntamiento de León no desvela cómo se pagan las luces de Ordoño y no valora el auto del Tarcyl. Antonio Silván niega las acusaciones a la empresa Río del retraso de la iluminación navideña y se muestra respetuoso a las valoraciones de «un órganos superior» que ha apreciado que en el contrato no se ofrecieron las garantías legales oportunas.

Los trabajadores de la multinacional danesa Vestas no dejan de sorprenderse. Cuando parecía que todo llegaba a su fin y que su lucha había acabado se encuentran con 'la oferta'.

La empresa asentada en el polígono de Villadangos ha ofrecido por escrito a los trabajadores que estos días se acercaban a la factoría a firmar el finiquito «una bolsa de empleo en exclusiva». Una oferta que 'a priori' no se presentaba como necesaria, ya que tras la firma del acuerdo se ha manifestado que estos empleados tendrían preferencia para acceder a los puestos, pero que llega con una sorpresa.

Por ello, si son seleccionados a través de esta bolsa de empleo Vestas les liquidará a 31 de diciembre en las condiciones estipuladas «a excepción del lineal de 1.000 euros brutos por año trabajado».