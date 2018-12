Informativo leonoticias | 'León al día' 7 de diciembre Informativo León al Día. El informativo 'León al día' condensa la actividad de esta jornada y aborda la actualidad en un formato que permite en sólo unos minutos visualizar el completo resumen del día LEONOTICIAS León Viernes, 7 diciembre 2018, 20:32

Un informativo que en este 7 de diciembre nos lleva directamente hasta la conexión ferroviaria entre Asturias y León que hoy se ha reestablecido tras permanecer tres días cerrada. La causa, como ya lo ven, el riesgo de desprendimientos sobre la vía que obligó a suspender el tráfico. Tras revisar el entorno con drones, descubrieron la inestabilidad que presentaba una gran roca, que pesaba 15 toneladas y con un evidente riesgo de caer sobre las vía. Ello obligó primeramente al desmontaje de la catenaria para proteger la infraestructura. Posteriormente, una cuadrilla de Adif alojó una carga explosiva junto a la roca para detonarla, que posteriormente tuvieron que recoger. Por la noche se reponían los 400 metros de catenaria, pare cobrar la conexión ferroviaria entre Asturias y León.

Y en otros asuntos del día, les contamos que el juzgado de instrucción número 1 de León ha anunciado su decisión de extender por un periodo de seis meses las actuaciones enmarcadas en la Operación Enredadera. El juez que instruye la causa requiere de nuevas actuaciones hasta su desarrollo final ante el elevado nivel de material a analizar y la complejidad del mismo. Se trata de una pieza separada en el marco de la investigación de la UDEF, que se saldó con numerosos representantes políticos y el empresario leonés José Luis Ulibarri como cabecilla. En esta segunda pieza, está prevista la declaración de José María López Benito, el que fuera concejal del Ayuntamiento y que dimitió precisamente por su presunta implicación en este entramado de corrupción.

Y les contamos, que el excomisario ahora encarcelado José Manuel Villarejo vinculó a mediados de 2009 al exconsejero madrileño de Justicia e Interior, el leonés Alfredo Prada, en un contrato de seguridad para la Ciudad de la Justicia que se hizo «sin cumplir ningún trámite» y que recayó finalmente en una empresa relacionada con Álvaro Lapuerta, quien acababa de dejar el puesto de tesorero del PP a Luis Bárcenas. Villarejo contó el 21 de septiembre de 2009 las peripecias de ese contrato «chungo» que podía perjudicar al político leonés.

Y en materia energética, les contamos que el Consejo de Ministro ha autorizado este viernes la convocatoria de cerca de 13 millones de euros en ayudas dirigidas a proyectos empresariales generadores de empleo que promuevan el desarrollo alternativo en las cuencas mineras durante el 2018. Además, el Gobierno también, pero a través del BOE, ha confirmado el cierre de Anllares. Los titulares deberán realizar el cierre de las instalaciones en tres meses y se establece un plazo máximo de tres años para su desmantelamiento central. Recordemos que la térmica se desconectó de la red eléctrica el pasado día 1 de diciembre a las 5.42 de la madrugada.

Y ya lo están viendo, son los operarios instalando las luminarias en Ordoño II que finalmente brillará en Navidad. Así lo ha anunciado el alcalde que ha advertido que el encendido se llevará a cabo en la tarde de este sábado. Un encendido que llega más de diez días después de lo previsto y por 'fascículos', porque otras zonas del eje central de la capital, como la Calle Ancha tendrá que esperar hasta la próxima semana.

Y no dejamos León que este fin de semana desata la pasión por el queso. Lo hace en el marco de la quinta edición del Salón del Queso que acoge la Plaza de San Marcelo hasta el domingo.

Deportes

Y en los deportes, arrancamos con la Cultural y Deportiva Leonesa. Su entrenador, Víctor sobre el que pesa serias dudas tras los últimos resultados, afronta el partido de este domingo ante el Guijuelo a partir de las cinco de la tarde con un claro objetivo: «dar mucho más a la afición», convencido de que estarán al lado de su equipo. Después de la «experiencia histórica» vivida en el Camp Nou, el preparador madrileño afirma que están «plenamente centrados, tranquilos, unidos y todo a uno para lograr los tres puntos.

Un día antes, a las 19:30 horas, el Abanca Ademar se juega su pasaporte a la Copa Asobal ante el Balonmano Sinfín en el Palacio de los Deportes. El conjunto marista, después del importante triunfo en Benidorm, quiere refrendar las buenas sensaciones y anotar una nueva victoria en casa donde permanece invictos. Para ello y ante un recién ascendido, los de Rafa Guijosa tratarán de hacer fuerte su rotación para llegar con más oxígeno al final del partido, donde el cuadro marista está decantando los partidos de su lado en las últimas citas.

Purple Weekend

Y acabamos el informativo disfrutando de la trigésimo edición del Purple Weekend, parando en primer lugar en el mercadillo que acoge desde ayer Espacio Vías, con las últimas tendencias mod.

Aunque no podemos olvidar que es la música el hilo conductor de este festival internacional. Conciertos que se suceden desde la tarde este miércoles, como las actuaciones de la banda madrileña Los Imposibles y The Trip Takers, aunque los platos fuertes serán Matthew Sweet, The Kinetics, The Resonar, que actuarán esta noche y mañana.