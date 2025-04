Indemnizan a una leonesa con 12.000 euros por figurar en la lista de riesgos bancarios La mujer figuraba injustamente en el Cirbe, que no es un fichero de morosos, sino un sistema del Banco de España que recoge información sobre préstamos y créditos superiores a ciertos importes

Una vecina de León ha sido indemnizada con 12.000 euros tras una sentencia que reconoce que fue incluida de forma indebida en la CIRBE, la Central de Información de Riesgos del Banco de España. Esta victoria legal ha sido posible gracias al trabajo de la empresa leonesa Reclamaciones Zero y su abogada colaoradora Natalia Rodríguez Picallo, quienes defendieron con éxito los derechos de la consumidora frente a la entidad bancaria Wizink Bank.

La afectada acudió a Reclamaciones Zero tras recibir varias negativas al solicitar créditos. Con la ayuda de la empresa, descubrió que figuraba como deudora en la CIRBE por dos tarjetas de crédito cuyas deudas fueron declaradas nulas por los tribunales, al considerarse abusivas.

A pesar de que esas deudas estaban judicializadas, Wizink Bank incluyó su nombre en la base de datos, afectando gravemente su acceso a financiación durante años. Es importante aclarar que la CIRBE no es un fichero de morosos, sino un sistema del Banco de España que recoge información sobre préstamos y créditos superiores a ciertos importes. Sin embargo, una inclusión injustificada puede causar daños reputacionales y financieros muy serios, como ha ocurrido en este caso.

El juzgado ha concluido que la actuación del banco fue una intromisión ilegítima en el derecho al honor de la consumidora, y ha condenado a la entidad a pagar 12.000 euros de indemnización, más intereses, así como las costas del juicio. Desde Reclamaciones Zero señalan que «los bancos deben cumplir con la normativa de protección de datos y no pueden comunicar deudas que no estén claras ni firmes. Esta sentencia reconoce que se ha hecho daño a una persona al señalarla como morosa sin base legal». Este caso demuestra que es posible enfrentarse a las malas prácticas bancarias y ganar. Cualquier persona que haya sido incluida en la CIRBE o en ficheros similares sin causa justificada puede reclamar una compensación.