Algunos hosteleros de León dan la espalda a las terrazas: «No me sale a cuenta» Entre los propietarios de los más de 300 locales que están en la lista preliminar de veladores que no han presentado la solicitud hay quiénes tienen previsto hacerlo en los días que restan de marzo mientras otros han tomado una decisión firme

Alberto P. Castellanos León Domingo, 23 de marzo 2025, 09:11 Comenta Compartir

Revuelo. Enfado. Resignación. Tranquilidad. Hasta miedo. Son algunas de las variadas emociones que transmiten los hosteleros de León al ser preguntados por los motivos por los que aparecían en una lista que el Ayuntamiento de León hacía pública el 19 de marzo.

El documento en cuestión señalaba a más de 300 locales de la capital que no habían cumplido con los plazos para renovar su terraza y se pueden quedar sin ella durante los próximos días. Algunos de ellos confían en que todo se resuelva en los días que quedan, hasta el 31 de marzo, de prórroga para los rezagados o los que hayan sufrido alguna incidencia.

Sibuya: «Se va a resolver»

Es el caso del Sibuya, que con 77 locales por todo el mundo, veía como el primero de todos, en la Plaza de San Marcelo en pleno centro de León, estaba en esta lista preliminar: «El día que salió en Leonoticias me mandaron el enlace siete y ocho personas», comenta Jesús Fernández, CEO de Sibuya: «Enseguida quise saber que pasaba. Tenemos un procedimiento para todos los locales en todas las ciudades en las que estamos para pagar las tasas y hacer lo que sea necesario. Está todo tramitado. Ha debido de haber algún problema por la obra que hay junto al local pero se va a resolver».

Nosolocafé: «No a cualquier precio»

No lo tenía tan claro Ana Díez, de Nosolocafé en la Gran Vía de San Marcos, que «iré en estos días», sorprendida por el documento del Ayuntamiento: «Fui hace un mes pero me dijeron que se había acabado el plazo y que había una normativa nueva». Ana se queja de que la han advertido de que si no la quitaba la multarían «sin haberme comunicado nada. Lo primero que tienen que hacer es informar para que podamos tomar las decisiones oportunas». La dueña de Nosolocafé añade que «no sé lo que van a cobrar. Está bien tener unas mesas fueras pero no a cualquier precio».

Horno San Guillerno: «No sale a cuenta»

Más tajante es Verónica Santiago, del Horno San Guillermo en la avenida de Nocedo: «Fui a pagar las tasas de 800 y pico euros, y no pude hacer nada en un principio porque la titularidad no estaba actualizada, cuando llevaba años ya como una sociedad y no como autónomos«. No es el primer revés que denuncia porque »entonces nos dijeron que cambiaba la normativa, que no habíamos pedido la nueva, que había que hacer un nuevo proyecto. Era una obra brutal y no nos salía a cuenta. Y luego, nos puede pasar como con la ley Antitabaco, que salió y cambio meses después. Hacemos algo, se paga y luego cambia el equipo de gobierno en el Ayuntamiento y pueden cambiarlo todo otra vez. No compensa«.

Miedo a posibles represalias

Son ejemplos de voz con nombre y apellidos porque en otros casos, los testimonios se han quedado en una conversación entre hostelero y periodista donde el primero se ha mostrado temeroso de poner su local en peligro si se quejaba por un cambio de normativa que pone en riesgo la viabilidad de su negocio. Algunos estiman que quedarse sin terraza les puede suponer perder entre un 25 por ciento de facturación, lo que puede suponer recortes en el personal e, incluso, plantearse el cierre.

Otros prefieren no hablar porque quieren solucionar la situación en los días extra de plazo que tienen mientras están en una lista que parece un purgatario en el que sus terrazas buscan redención. Un limbo del que algunos se caen porque no pueden plantearse una inversión de tal calibre aunque eso les pueda suponer también poner en riesgo la viabilidad de su negocio.

Temas

Ayuntamiento de León