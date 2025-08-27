Las hipotecas se disparan en León y crecen más de un 45 por ciento respecto a 2024 En el mes de junio se han contabilizado 281 operaciones inmobiliarias y el capital suscrito ha aumentado casi un 34 por ciento

El número de hipotecas sobre viviendas constituidas en la provincia de León se ha disparado en el mes de junio con un aumento del 45,6 por ciento respecto al mismo mes del año 2024, con un total de 284 operaciones inmobiliarias, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En la provincia leonesa, el capital suscrito en estas operaciones alcanzó los 27,7 millones, lo que supone un aumento del 33,9 por ciento interanual.

En Castilla y León, este dato experimentó en el mes de junio una subida del 40,1 por ciento interanual, hasta las 1.771, frente al 31,7 por ciento de la media nacional, hasta las 41.834. Las comunidades con los mayores incrementos en sus tasas de variación anual en el número de hipotecas sobre viviendas fueron Aragón (96,8 por ciento), Extremadura (65,3 por ciento) y Cantabria (63,3 por ciento).

Por otra parte, el capital prestado para las hipotecas suscritas en Castilla y León ascendió a 197,6 millones de euros durante el sexto mes del año, un 59,4 por ciento menos que en el mismo periodo del año anterior, mientras que en el conjunto del país la subida fue del 52,1 por ciento al prestarse 7.043 millones de euros.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), consultados por Ical, también revelan que el número total de hipotecas sobre fincas rústicas y urbanas alcanzó en Castilla y León las 2.320 del total de 53.438 que se suscribieron en el conjunto del país. De ellas, en la Comunidad, 55 fueron sobre fincas rústicas, con un capital prestado de 5,4 millones, y 2.265 sobre urbanas -771 viviendas, 20 solares y 474 de otro tipo-, con un capital prestado en conjunto de 287,6 millones.

Datos provinciales

Las hipotecas constituidas sobre viviendas subieron en las nueve provincias de la Comunidad, excepto en Soria, donde bajaron un 20,3 por ciento en relación a 2024, hasta totalizar 43 operaciones en junio. Donde más subieron fue en Ávila, donde se firmaron 115 hipotecas, casi el doble que en junio de 2024 (+98,2 por ciento), seguida de Salamanca, donde alcanzaron las 243 (+80 por ciento). En Zamora, el incremento fue del 60,4 por ciento, con 77 hipotecas; en León, del 45,6 por ciento, con 284, y en Valladolid, del 38,6 por ciento, con 506. La menores subidas correspondieron a Palencia, con un 33 por ciento (129), y a Burgos, con un 28,6 por ciento (265), mientras que en Segovia se firmaron 109, un 2,8 por ciento más.

En cuanto al capital suscrito, en paralelo, solo disminuyó en Soria, un 4,9 por ciento, con cinco millones de euros. Encabezó los crecimientos Ávila con un 172,5 por ciento (12,9 millones), por delante de Salamanca, con un 114,7 por ciento (28,1 millones); de Valladolid, con un 93,6 por ciento (65,7 millones) y de Zamora, donde subió un 61,9 por ciento el capital y alcanzó los 6,6 millones. En León, se alcanzaron los 27,7 millones (+33,9 millones); en Burgos, los 27,3 millones (31,3 por ciento); en Palencia, los 12 millones (+18,2 por ciento), y en Segovia, los 11,9 millones (8,2 por ciento).

Para las hipotecas constituidas sobre viviendas, en el conjunto nacional, el tipo de interés medio fue del 2,99 por ciento y el plazo medio de 25 años. El 28 por ciento de las hipotecas sobre viviendas se constituyó a tipo variable y el 72 por ciento a tipo fijo. El tipo de interés medio al inicio fue del tres por ciento para las hipotecas sobre viviendas a tipo variable y del 2,98 por ciento para las de tipo fijo.

