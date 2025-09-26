leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de archivo de un patinete.

Un herido de 25 años en un accidente entre un patinete y un vehículo en el centro de León

Los hechos ocurrieron a las 20:02 horas de la tarde de este viernes 26 de septiembre

Leonoticias

Leonoticias

León

Viernes, 26 de septiembre 2025, 20:34

Un joven de 25 años resultó herido este viernes 26 de septiembre tras colisionar su patinete con un vehículo en el centro de León.

El accidente tuvo lugar a las 20:02 horas, momento en que el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León recibió la llamada de alerta. Según la comunicación, el joven se encontraba consciente, aunque presentaba dolor en la espalda.

El Centro de Coordinación dio aviso de inmediato a la Policía Local, a la Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que desplazó una ambulancia al lugar del accidente para atender al herido.

