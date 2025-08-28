Más frío y primeros copos de nieve en las cumbres de León Aunque sea de forma anecdótica, la llegada de las primeras farraspas de nieve ejemplifican la bajada de temperaturas que ya se ha notado el miércoles

Alberto P. Castellanos León Jueves, 28 de agosto 2025, 08:18

El blanco de la nieve no llegará a mezclarse con el negro y gris de las cenizas pero no se puede descartar que algún copo llegue también hasta las cumbres más altas en las que el fuego haya hecho acto de presencia en León.

La cota llegará a caer al entorno de los 2.200 metros por lo que no pocas montañas podrán atisbar las primeras farraspas de la temporada con el otoño meteorológico -comienza el 1 de septiembre- a las puertas. Un descenso del que buena parte de culpa tiene un descenso de temperaturas que se consolida tras un miércoles en el que los registros han caído de forma significativa.

Además, el frente frío empujado por los restos del huracán Erin convertido en una profunda borrasca sobre el Atlántico, volverá a dejar un ambiente nuboso, sobre todo por la tarde, con nubes de evolución en zonas de montaña que podrían dejar precipitaciones débiles y ocasionales.

Las temperaturas siguen en ligero o moderado descenso, sobre todo en aquellos puntos en los que el miércoles todavía se mantuvieron más veraniegas. Será difícil llegar a superar los 25 grados durante el día o los 10 durante la noche, incluso los 5, y con heladas débiles y muy localizadas.

Predominará el viento de componente oeste y noroeste, flojo con intervalos de moderado.

La posibilidad de precipitaciones en la montaña, cielos nubosos y tiempo fresco se mantienen durante lo que resta de agosto y, por tanto, de verano meteorológico.