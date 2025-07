Así son las hamburguesas 'Champions' que devoran los leoneses

Paula Hernández León Viernes, 18 de julio 2025, 13:25 Comenta Compartir

El olor y el singular sonido, como chisporroteo, de la parrilla anuncia lo que se prepara. Tokio o la Ruta 66. El sabor de la carne 50% de chuleta de vaca madurada y la dulzura del pan brioche. Primero, degustar. Luego, votar. La Champions Burger ha llegado al parking del Reino de León para conquistar paladares, y dirimir sobre el buen gusto. Las parrillas se encienden y comienza la competición. A lo largo de once días, del 17 al 27 de julio, las foodtrucks presentarán sus propuestas a los leoneses de la «mejor hamburguesa», y serán los ciudadanos quienes, a través del punto de la carne, el crujiente del pan o la potencia de la salsa, decidirán cuál será la ganadora.

«La espera, merece la pena», admite una pareja que aguarda su turno en la cola de los leoneses 'Obsess'l. «A mí me gusta la carne en su punto, y eso es muy difícil de encontrar», comenta una joven degustando 'La Premiada', del youtuber Joe Burger Challenge, añadiendo que «hay veces que se pasan y otras que está cruda. Realmente dominar el punto, y que quede bien, es casi un talento». Son muchos los que siguen a esta feria de la hamburguesa a lo largo de la geografía española, y que se declaran 'fans' de este tipo de eventos, que reúnen a especialistas en todo tipo de carnes, desde buey o 'wagyu' hasta la mantequera leonesa.

La carne, en su punto. El pan, crujiente

La entrada a la particular feria deja clara las intenciones: una flecha en neón y carteles como si fueran pegatinas de los lugares visitados. Todo el mundo es bienvenido.

21 foodtrucks con 21 hamburguesas, diez tipos diferentes de salsas, cinco cookies diferentes con sus respectivos toppings, tres tipos de tarta de queso y un puesto con distintas alitas de pollo. Además, música, ambiente festivo y actividades, que complementarán el festival de la hamburguesa por todo lo alto en León.

Y estas son las que en las primeras horas más han querido degustar los leoneses. Aquí están las opciones para todos los gustos.

Gottan, desde Cádiz

«Lo que más me ha gustado ha sido la mezcla de los dos quesos. El parmesano y el mozzrella», indicaba Alba Encinas, una joven que se encontraba con otras dos amigas en el festival, «eso sí, el pan brioche es de los mejores que he comido». Los gaditanos lo han vuelto ha hacer con Gottan, y conquistan los paladares de aquellos que prueban su brioche con parmesano y mozarrella gratinada, picada de chuletón madurado, cheddar fundido, panceta estilo Kikanbo cocinada 48 horas, salsa Louisiana, cebolla crispy, bacon 'Au Cheval' style y mayo ahumada.

Ampliar Imagen hamburguesa Gottan. Paula Hernández

Moflete by Joe Burger

Si hay un especialista en lo que a hamburguesas se refiere, ese es Joe Burger. El aclamado influencer es conocido por sus retos virales de comida y probar todas y cada una de las hamburguesas que salen al mercado.

En esta ocasión, ha decidido que el iba a crear su propia hamburguesa: carne de ganadería nacional, queso cremoso trufado, sweet jamón ibérico, yema de huevo tostada y trufada, salsa PX y corteza de jamón. «No puedo decirte nada más que espectacular», comentaba David Benito, un joven leonés que afirmaba que «la carne esta en su punto. Increible, buenísima la mezcla con la salsa trufada. Sin duda voy a regresar este fin de semana para volver a probarla».

Ampliar Imagen hamburguesa Moflete de Joe Burger. Paula Hernández

TEOX de Cenando con Pablo

«La carne de León es exquisita», afirmaba Pablo Cabezali, más conocido como Cenando con Pablo, a Leonoticias, «el producto que tiene es de muy buena calidad. Espero que mi propuesta le guste a todos los leoneses y conquiste sus paladares». El influencer no titubea con su propuesta y 'Sabe a chuletón' coloca las cartas sobre la mesa: varne de vaca y buey madurada más de 100 días, cecina de buey, pan brioche de grasa de buey, mermelada de tuétano, queso Jack Monterrey y salsa Gochujang casera.

Ampliar El influencer Pablo Cabezali posando con su hamburguesa la TEOX. Paula Hernández

La valenciana Cheeks

«La mexcla del pollo frito y la salsa picante con el pan brioche, ¡me ha encantado», comentaba Noelia Vílchez, una joven que nada más entrar fue dirfecta al puesto de los valencianos Cheeks. Pan brioche de mantequilla, contramuslo de pollo frito casero bañado en salsa Koreana, coleslaw y cacahuéte asiático forman esta hamburguesa.

Ampliar Imagen de la hamburguesa Cheeks. Paula Hernández

Street Food Burger desde la capital de España

Su pan rojo es su seña de identidad y, no es para menos, son muchos los que han caído rendidos ante la carne de chuletón de vaca madurada, queso ahumado, torreznos caramelizados, salsa palaciega, crispy onions y salsa GOAT. «La carne espectacular, se te deshace en la boca», confirma Andrés Hernández, un leonés que ha ido con la familia a degustar este manjar.

Ampliar Imagen de la hamburguesa Street Food Burger. Paula Hernández

Los alicantinos VicBros Burger

Desde alicante llega la hamburguesa de dos apasionados por las carne, la composición lo dice todo: pan brioche, salsa orgásmica, carne de vaca vieja madurada, cheddar ahumado, cebolla caramelizada, mini torreznos, salsa Khalifa y lluvia crunchy de bacon. «La probé en el local de Alicante y me encantó. Sin embargo aquí, no me ha convencido», afirma Alfredo Martín, que acude con su pareja al evento, «eso si, la salsa es de las mejores que he probado».

Ampliar Imagen hamburguesa VicBros Burger. Paula Hernández

Dak Burger desde Málaga

Carne de chuletón premium Black Angus deshilachado, cheddar rojo madurado, sweet bacon, onion bits, mayo tostada 2.0, polvo lunar y crujiente estelar son los ingredientes de la propuesta malagueña, Dak Burger.

Desde Sierra Nevada llega Muralla de Muralla Burguer

Andalucía tierra de color y sabor cuenta con otra participante en el concurso con Muralla de La Muralla Burger. De este modo, sus ingredientes se convierten en todo un elojio para el paladar: pan brioche, 180 gramos de picada de chuletón, doble queso cheddar ahumado, salsa Golden, bacon bits caramelizados, salsa All-Star, cebolla crispy y patatas paja.

La madrileña Soul

«El caramelo salado me ha confundido, pero la carne esta muy buena», comenta Gloria González, una joven leonesa con sus amigas. «A mi lo que me ha gustado ha sido el baocn glaseado, Me parece diferente y original», admite una de las amigas, Cristina González. Bicoche bañado en caramelo salado, picada de chuletón, queso Monterey ahumado, bacon glaseado, Dusted Korn, salsa detroit y polvon de bacon son los ingredientes de esta hamburguesa que les ha robado el alma a muchos.

Ampliar Imagen de la hamburguesa Soul. Paula Hernández

Godeo la propuesta de Madrid

La tercera propuesta madrileña llega con Godeo, una hamburguesa que combina sabores y colores. Negro y dorado: la comida de los dioses. «Las amigas tenemos un ranking de las hamburguesas que probamos cuando estamos juntas, y ninguna ha superado a Godeo», explica Laura Monedero entre risas, una leonesa que se declara apasionada de las burgers. «Reconzco que no es lo mismo probarla en el local que en un foodtruck, pero siempre esta buenísima», confirma la joven.

Ampliar Imagen hamburguesa Godeo Paula Hernández

Tarantín desde Valencia

Otra propuesta valenciana se cuela en el festival, compuesta por brioche de queso gratinado, picada de Wagyu japonés don doble de cheddar, un medallón de costilla frita con queso, coronado con croqueta de Mac & Cheese y jeringa de salsa Pro Max.

Tokio y Murcia se fusionan

Alto y claro: 'The Winner'. Así es como se ha presentado la murcianica Tokio en The Champions Burger. «Va a sonar muy friki, pero a mi novio y a mi nos encanta probar hamburguesas de este estilo. Es que hacer la carne en su punto es muy difícil», destaca Cristina García. La joven admite que «la salsa trufada ha sido demasiado, pero en generla muy buena y muy rica. No puedo poner pegas». La carne de chuletón, pan brioche con reducción Red Winner, crema de queso trufada, Wagyu cocinado 48 horas y caramelizado, queso gouda ahumado y cecina crunchy son lso ingredientes de esta espectacular hamburguesa.

Ampliar Imagen de la hamburguesa de Tokio Paula Hernández

Vacarnal Burger desde la M30 de Madrid

«Todas nuestras carnes son 100% Black Angus de nuestra ganader´ia que, cuidamos y mimams, en Madrid», afirman los responsables de Varcanal Burger en la web. «La carne lo mejor. El medallón... mira, lo acabo de comer hace un momento y ya estoy babeando de lo bueno que estaba», afirma Sergio García, joven leonés que admite «haber regresado de las vacaciones e irse directo al evento». La hamburguesa Pecado Carnal XXL está compuesta de Chuletón Balck Agus madurado, pan brioche de bacon y queso gratinado, salsa Ruta 66, cheddar fundido, costilla rota ahumada 48 horas y salsa cremosa Emmy Gold.

Ampliar Imagen de la hambrguesa de Vacarnal Burger Paula Hernández

Nola Smoke desde Zaragoza

Carbonara trufada, pan de queso artesanal con oro comestible, Fat Smash, guiso de secreto ibérico y bts de bacon son los ingredientes de la Nonna Gold. Una hamburguesa que fusiona lo mejor de Italia con lo mejor de España.

Alicante y Circo

Circo no titubea y presenta Mamba Negra con las intenciones claras: chuletón premium, costilla Black ANgus 48 horas glaseada, cheddar rojo fundido, caramel bacon, crush de Doritos Tex Mex, salsa Mamba, cebolla crispy y brioche negro.

La catalana K-chopo

Asturias y Cataluña, ¿qué tienen en común? La hamburguesa K-chopo Astur, que viene a mostar que la fusión entre opuestos, atrae. Sus componenes son: pan artesano de patata, salsa K-Chopo casera, 175 gramos de carne de chuletón gallego madurada 30 días, queso Monterey, pulled pork 150 gramos, cebolla crispy, salsa BBQ casera y polvo de K-Chopo.

El rugir de la leonesa Obsess

Hya vicios y pasiones inconflesables, y uno de ellos es la Malcriada de Obsess. Compuesta de 180 gramos de carne de vaca madurada 50 días, cheddar ahumado, bites de bacon y chorizo, salsa Malcriada, salsa Sweet Queen y cebolla crispy promete conquistar el paladar de todos los leoneses.

La palentina Sekreto

The Champions Burger son las olimpiadas de las hamburguesas y que mejor nombre para una burger: 'la Olímpica'. Los palentinos Sekreto llegan con la ideas claras: hacerse con el trono, y para ello presentan 180 gramos de vaca nacional madurada 35 días, queso Jack Monterey y, pan brioche high potato, crema cammebert SEKRETO, cebolla caramelizada, polvo de almendra garrapiñada y polvo de parmesano.

¿Qué foodtrucks han venido?

Entre bocado y bocado, paladeo y paladeo, se intercambian impresiones. «Me ha gustado más ésta por la salsa» o «pues el pan me lo esperaba más crujiente». También: «pues si tuviera que decidirme, no sé con cuál me quedaría de las dos». La Champions Burger se inauguró hoy y permanecerá abierta hasta el 27 de julio, en horario de lunes a jueves de 18.00 a 00.00 horas, y de viernes a domingo de 12.00 a 00.00 horas.

La competición gastronómica ha comenzado, y León delibera sobre quién será el ganador de la corona. Aunque sobre gustos, ya se sabe.