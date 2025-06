Inmigrantes y vecinos se plantan ante el Ayuntamiento de León por sus carpas: «Que nos lo expliquen»

Ana G. Barriada León Viernes, 6 de junio 2025, 13:02 Comenta Compartir

Las asociaciones de inmigrantes y vecinos de León no se rinden para conseguir que sus carpas vuelvan, como lo hacen desde hace 25 años, a «llenar de color» las fiestas de San Juan y San Pedro de León este mes de junio. La noticia saltaba hace días cuando se informaba de que en esta ocasión no salían las bases para que las asociaciones que tradicionalmente montan unas ocho carpas en Sáenz de Miera pudieran repetir este año.

En la presentación del programa de fiestas la concejala del área, Camino Orejas, informaba que la decisión de cancelar la actividad este 2025 respondía a que la avenida no se cerrará al tráfico como en años anteriores y no había sido posible encontrar una «ubicación digna» a las asociaciones para montar sus carpas.

Las protestas de los afectados se trasladaban este viernes a las puertas del Ayuntamiento de León en Ordoño II. Medio centenar de personas, con representantes de las asociaciones cubana leonesa, brasileña, dominicana, argentina patagónica o colombiana así como de vecinos, se daban cita este mediodía para exigir al consistorio soluciones.

Ampliar

Con pancartas con diversos mensajes y banderas de sus países de origen, tomaba la palabra Marta Frederick, presidenta de la asociación cubana leonesa, para insistir en que todavía «estamos a tiempo» de que la actividad se pueda realizar este 2025, aunque el Ayuntamiento ya ha descartado esta posibilidad.

Vecinos con «todo el derecho» de participar en las fiestas

La principal protesta de las asociaciones llega ante la falta de atención por parte del consistorio. Aseguran que nadie les ha explicado directamente porqué este año las bases para la instalación de las carpas no han salido. «Dicen que no hay sitio donde colocarnos. Nosotros decimos que, si desde el año pasado ya tenían claro que no se iba a cortar la avenida, han tenido un año para encontrar un enclave digno», asegura Frederick, que reitera que los afectados «no pedimos nada del otro mundo, solo seguir participando como hacemos desde hace 25 años en las fiestas de León».

Porque recuerda que, además de inmigrantes, son vecinos de la ciudad y tienen «todo el derecho» de poder participar con una actividad que la población leonesa «agradece» porque es una forma de «mostrar nuestra cultura, nuestra identidad y explicar las actividades que hacemos durante el año». Las asociaciones forman parte del consejo municipal de inmigración e insisten en que esta protesta no tiene color político, que seguirán colaborando con el consistorio, pero que quieren ser escuchados.

Reiterando que en las carpas, en sus más de 25 años de historia, no se han producido incidentes reseñables, Frederick insiste en que la justificación de que no se ha encontrado un espacio alternativo no les sirve. «Hay muchos enclaves, detrás del palacio de exposiciones, donde se hizo el Burger Fest, en la Azucarera... vemos cada poco cómo se utilizan estos espacios para eventos privados y temporales y este también lo es».

Tres cambios de ubicación de 25 años

Porque a las asociaciones no les importa cambiar de ubicación. Recuerdan que en el inicio de la actividad las carpas se levantaban en Papalaguinda, luego pasaron a la Avenida Roma y por último a Sáenz de Miera. «Es cuestión del consistorio encontrar un enclave para que esta actividad no decaiga y no muera, para que nos sigan dando participación que en León los vecinos agradecen y vienen muchos turistas a disfrutar de esto. Por esa inoperancia de no buscar el sitio adecuado nos vemos abocados a que este año no haya actividad», lamenta Frederick.

Insistiendo en que todavía «estamos a tiempo de encontrar una solución», piden al Ayuntamiento «diálogo» si no es para este año, al menos de cara a fiestas venideras para que las ocho carpas de las asociaciones tengan su sitio en San Juan y San Pedro.