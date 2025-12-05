La Feria de Productos de León abre sus puertas a tres días de gastronomía y actividades En esta XXXI edición participan 104 expositores y el programa incluye talleres, degustaciones, mesas redondas, cocina en vivo o concursos, destinados a personas de todas las edades

El presidente de la Diputación ha afirmado durante su discurso de apertura de esta 31ª edición que «hablar de agroalimentación en León es hablar de siglos de conocimiento acumulado, de una tradición ganadera y agrícola que nos hace únicos». En este sentido, Álvarez Courel ha querido hacer hincapié en que «en estas tres décadas hemos avanzado mucho, pero aún queda camino por recorrer. Necesitamos seguir reforzando la comercialización, mejorar la presencia en mercados nacionales e internacionales y consolidar un tejido industrial fuerte que permita que todo el proceso —desde el origen hasta la transformación y la venta— se desarrolle aquí, en nuestra provincia».

Para el presidente de la institución provincial, «ese valor añadido es clave para el empleo, para la innovación y para garantizar que nuestras empresas sigan siendo competitivas, por lo que animo a todas las empresas agroalimentarias leonesas a dar ese paso adelante: controlar la cadena de valor, apostar por la modernización y aprovechar la enorme reputación de nuestros productos».

Por su parte, el vicepresidente de la Diputación y diputado encargado del área de Productos de León, ha querido agradecer a las personas que han sufrido los efectos de los devastadores incendios forestales que ha sufrido la provincia durante el verano «a pesar de haber visto peligrar sus casas, sus negocios y sus pueblos, han sabido sobreponerse y continuar hacia adelante y, gracias a este gran esfuerzo, las empresas y negocios han salido adelante». Así, Aller ha apuntado a que «ya podemos continuar por un camino que supone el sustento de estas familias, pero también la continuidad del auge de, hoy por hoy, uno de los sectores más estables y prometedores como es el de la agroalimentación».

Además, el vicepresidente de la Diputación ha querido recordar el trabajo que se lleva a cabo «para colocar a los productos autóctonos de calidad en el lugar que se merecen». De esta forma, Aller ha afirmado que «se trata de productos de calidad en los que están impregnados todos los sabores de la tradición, de la calidad, del buen hacer y del esfuerzo de las familias que han apostado por lo nuestro, por poder vivir de ello, y hacerlo, además, de una forma que solo sabemos hacer en León».

Tanto el presidente como el vicepresidente de la Diputación han querido reiterar el apoyo «sin fisuras» al sector agroalimentario de la provincia, y han animado a los leoneses, y también a los visitantes que llegan estos días a León, a que visiten esta Feria, en la que, durante estos cuatro días, desarrollará un extenso programa con talleres, degustaciones, mesas redondas, cocina en vivo o concursos, destinados a personas de todas las edades.

