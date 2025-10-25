La II Feria de los Productos de León lleva el sabor de la provincia a Gijón La Plaza Mayor de la ciudad asturiana acoge esta cita que cuenta con 23 expositores

El vicepresidente de la Diputación leonesa y responsable del área de Productos de León, Roberto Aller, y la vicealcaldesa de Gijón, Ángela Pumariega, fueron los encargados de inaugurar hoy la II Feria de los Productos de León en Gijón, que cuenta con 23 expositores.

La iniciativa se enmarca dentro de los actos que cada año organiza la Casa de León en Asturias para celebrar el Día de León en la ciudad asturiana. Acompañados del diputado de Relaciones Institucionales, Jorge González-Palacios, y diversos miembros de la corporación municipal, Aller destacó durante el acto que «el pasado año, cuando llevamos a cabo por primera vez esta iniciativa, fue todo un éxito de asistencia y ventas para los productores y agradecemos al ayuntamiento de Gijón su total disposición para que esto haya sido una realidad de nuevo».

Por otro lado, el leonesista Roberto Aller comentó que se trabaja para que esta feria pueda continuar y, además, próximamente se anunciará una iniciativa «que va a llevar las delicias leonesas y asturianas un poco más lejos».

Aller aludió a la importancia del sector agroalimentario para la provincia leonesa. «Supone un motor de desarrollo para León, especialmente en el mundo rural, donde se asientan la mayor parte de las empresas que se dedican a los productos de calidad», dijo. «Desde la institución provincial hemos dado un importante impulso y ofrecido un gran apoyo a los productores, persiguiendo objetivos como la mejora de la producción, y también dar pasos encaminados a facilitar la internacionalización», añadió el vicepresidente de la institución provincial.