La felicidad camina en bicicleta
Más de 3.000 personas participan en el Día de la Bici, un evento dentro de la Semana de la Movilidad en la que familias y grupos de amigos no han dudado en pasar un buen rato sobre ruedas
León
Domingo, 21 de septiembre 2025, 11:18
Algunos vestían maillots de sus clubes o de sus equipos ciclistas favoritos. Otros iban con ropa de calle y también los había más animosos que, disfrazados, tomaron su bicicleta para recorrer las calles de León.
El Día de la Bici ha vuelto a llenar la ciudad de bicicletas y ciclistas con la firme intención de pasar un rato en compañía de seres queridos, amigos... y todo aquel que se acercase hasta este evento.
Dentro de los actos por la Semana de la Movilidad, el Día de la Bici congregó a más de 3.000 personas – más aquellos que fueron integrándose en este enorme pelotón por el camino – que no dudaron en disfrutar de esta fresca mañana de septiembre sobre ruedas.
Grupos de amigos, familiares o, incluso, 'grupetas' que acostumbran a salir a rodar juntos se dieron cita en este evento que partió desde la calle Octavio Álvarez Carballo de León para, a través de La Corredera, comenzar a recorrer toda la ciudad.
