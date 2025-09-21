leonoticias - Noticias de León y provincia

Cientos de leoneses recorrieron las calles de la capital en su bicicleta.

Cientos de leoneses recorrieron las calles de la capital en su bicicleta. DG

La felicidad camina en bicicleta

Más de 3.000 personas participan en el Día de la Bici, un evento dentro de la Semana de la Movilidad en la que familias y grupos de amigos no han dudado en pasar un buen rato sobre ruedas

Dani González

Dani González

León

Domingo, 21 de septiembre 2025, 11:18

Algunos vestían maillots de sus clubes o de sus equipos ciclistas favoritos. Otros iban con ropa de calle y también los había más animosos que, disfrazados, tomaron su bicicleta para recorrer las calles de León.

El Día de la Bici ha vuelto a llenar la ciudad de bicicletas y ciclistas con la firme intención de pasar un rato en compañía de seres queridos, amigos... y todo aquel que se acercase hasta este evento.

Cientos de leoneses recorrieron las calles de la capital con su bicicleta.

Cientos de leoneses recorrieron las calles de la capital con su bicicleta. DG

Dentro de los actos por la Semana de la Movilidad, el Día de la Bici congregó a más de 3.000 personas – más aquellos que fueron integrándose en este enorme pelotón por el camino – que no dudaron en disfrutar de esta fresca mañana de septiembre sobre ruedas.

Grupos de amigos, familiares o, incluso, 'grupetas' que acostumbran a salir a rodar juntos se dieron cita en este evento que partió desde la calle Octavio Álvarez Carballo de León para, a través de La Corredera, comenzar a recorrer toda la ciudad.

leonoticias La felicidad camina en bicicleta