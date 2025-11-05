Ignacio Tejera, empresario leonés del año 2025 Vinculado tradicionalmente al sector de la construcción, con Temón Inversiones ha sabido diversificar su actividad empresarial

La Junta Directiva de la Federación Leonesa de Empresarios (FELE) ha otorgado esta a Ignacio Fernando Tejera Montaño (Temón Inversiones S.L.) la distinción de Empresario del Año 2025.

Ignacio Tejera es un empresario con una dilatada trayectoria en el tejido empresarial leonés.

Vinculado tradicionalmente al sector de la construcción, con Temón Inversiones ha sabido diversificar su actividad empresarial a lo largo de los años, promoviendo proyectos vinculados al sector residencial de la tercera edad, la hostelería o los hoteles, demostrando una visión innovadora y un gran espíritu emprendedor.

Con sus actividades genera en la actualidad empleo directo para más de 150 personas.