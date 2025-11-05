leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ignacio Tejera recibirá el premio.

Ignacio Tejera, empresario leonés del año 2025

Vinculado tradicionalmente al sector de la construcción, con Temón Inversiones ha sabido diversificar su actividad empresarial

Leonoticias

Leonoticias

León

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:54

Comenta

La Junta Directiva de la Federación Leonesa de Empresarios (FELE) ha otorgado esta a Ignacio Fernando Tejera Montaño (Temón Inversiones S.L.) la distinción de Empresario del Año 2025.

Ignacio Tejera es un empresario con una dilatada trayectoria en el tejido empresarial leonés.

Vinculado tradicionalmente al sector de la construcción, con Temón Inversiones ha sabido diversificar su actividad empresarial a lo largo de los años, promoviendo proyectos vinculados al sector residencial de la tercera edad, la hostelería o los hoteles, demostrando una visión innovadora y un gran espíritu emprendedor.

Con sus actividades genera en la actualidad empleo directo para más de 150 personas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran el cadáver de un hombre con los genitales desmembrados en un pozo en Lorenzana
  2. 2 Fallece un hombre en un sex shop de León
  3. 3 Un conflicto vecinal deja sin internet a 15 vecinos y obliga a algunos a abandonar un pueblo de León
  4. 4 La nueva tienda de León que será bendecida por un cura en su apertura
  5. 5 Amancio Ortega repite como el hombre más rico de España y una leonesa aparece en la lista de la comunidad
  6. 6 Atropellan a un joven que circulaba en patinete eléctrico en León
  7. 7 Una queja anónima alertó del «peligro» de la valla junto al estadio: «Eso es una cuchilla»
  8. 8 El pueblo de León que celebra los 100 años de su vecina más longeva
  9. 9 Los premios Leonoticias ensalzan lo nuestro: «El futuro no está fuera de León, el futuro lo tenemos aquí»
  10. 10 Fallece el ciclista leonés Carlos Jovellar, campeón de mundo de categoría máster

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Ignacio Tejera, empresario leonés del año 2025

Ignacio Tejera, empresario leonés del año 2025