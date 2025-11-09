Fallece Juan Díez Guisasola, expresidente de la Cultural y abad del Nazareno en los 90

Borja Pérez Domingo, 9 de noviembre 2025, 18:57 Comenta Compartir

La ciudad de León ha recibido este domingo la triste noticia del fallecimiento de Juan Miguel Díez Guisasola, el que fuera presidente de la Cultural hasta el año 2001 y Abad de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno en el 1997 y 1998.

Su dedicación y cercanía marcaron una etapa de consolidación y crecimienbto para la cofradía, contribuyendo a fortalecer su labor en la ciudad. Bajo su mandato, se formalizó la adquisición del paso de la Exaltación de la Cruz, una de las tallas más representativas del patrimonio procesional leonés, además del estreno de la banda de música propia de la hermandad.

A través de sus redes sociales, la hermandad ha querido mandar un mensaje de cariño: «Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para él la luz perpetua. Descanse en paz.».

Expresidente culturalista

Además, en su paso por la entidad culturalista también logró dejar huella. De hecho, fue en su mandato, antes de convertir el club deportivo en Sociedad Anónima Deportiva, cuando se inauguró el Nuevo Antonio Amilivia que posteriormente, en 2008, pasaría a llamarse Estadio Reino de León. También, con él, se consiguió levantar el título de la Segunda División B.

⚫️ La Cultural y Deportiva Leonesa lamenta el fallecimiento de Juan Díez Guisasola, expresidente del club



Nos sumamos al dolor por su pérdida y trasladamos nuestro pésame a la familia y amigos pic.twitter.com/eQEieZEFi3 — Cultural y Deportiva Leonesa (@CyDLeonesa) November 9, 2025

El club culturalista también ha lamentado en sus redes sociales el fallecimiento del exmandatario, sumándose «al dolor por su pérdida» y trasladando «nuestro pésame a la familia y amigos».