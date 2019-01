UPL exige a Llamas que asuma su culpa por la falta de promoción de la Capitalidad Gastronómica Acto de la CEG 2018. Las declaraciones del concejal del Partido Popular, echando la culpa de la caída en pernoctaciones en la ciudad al cierre de San Marcos, no pueden, según UPL, justificar y enmascarar lo que supone una «falta de actividad y de imaginación» LEONOTICIAS Jueves, 24 enero 2019, 12:06

UPL pide Pedro Llamas que asuma sus «responsabilidades» con la falta de promoción de la capitalidad gastronómica y no «eche balones fuera».

Las declaraciones del concejal del Partido Popular, Pedro Llamas, echando la culpa de la caída en pernoctaciones en la ciudad de León al cierre del Hostal de San Marcos, no pueden, según UPL, justificar y enmascarar lo que supone una «falta de actividad y de imaginación» por parte del equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de León, porque la oportunidad de la capitalidad gastronómica ya ha pasado y se constata que «no ha existido un esfuerzo relevante por sacar fuera de nuestras fronteras esta capitalidad gastronómica» que sirviera de promoción e incentivo al turismo de la capital.

Por otra parte, Unión del Pueblo Leonés recuerda que fue el Partido Popular el que presupuestó las obras del Hostal de San Marcos, el que incomprensiblemente lo cerró meses antes del inicio de las mismas, y el mismo partido que no presupuestó para la segunda fase, lo mismo que ahora tampoco lo hace al Partido Socialista en los Presupuestos Generales del Estado.

«Por tanto, el concejal que no eche balones fuera y asuma sus responsabilidades en la promoción turística de la ciudad que siempre hemos dicho que debe de potenciarse cara al resto de las provincias e incluso al extranjero, y no mirarnos al ombligo porque ello no incrementa ni las visitas, ni las pernoctaciones ni la actividad económica».