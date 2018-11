UPL exige a la Junta la modernización de la estación de autobuses para la que prometió 4,5 millones de euros Los leonesistas critican que en la actualidad «en algunas dársenas no hay luz, ya no hay megafonía, no hay información y en el interior de la estación en los días de lluvia ponen calderos para recoger el agua de las goteras» LEONOTICIAS León Lunes, 5 noviembre 2018, 13:54

La estación de autobuses de León, dependiente de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León, «debería de ser, como una de las puertas de entrada de la ciudad, un modelo de estación que sirviese de primera buena impresión» para aquellos que visitan la ciudad o la provincia por este medio. UPL critica que «la realidad es bien diferente porque hemos constatado que en algunas dársenas no hay luz, ya no hay megafonía, no hay información y en el interior de la estación en los días de lluvia ponen calderos para recoger el agua de las goteras». Los leonesistas aseguran en una nota de prensa que «solamente se mantiene abierta la tienda/cafetería y el estado de los aseos de la estación es tan lamentable que las puertas no cierran, varias cisternas no funcionan, los secamanos tampoco y la limpieza es deplorable».

Desde UPL han recordado que hace un año el consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez Quiñones, «vendió a bombo y platillo un proyecto de remodelación de diversas estaciones de autobuses de la comunidad, entre ellas la de León con un presupuesto de 4,5 millones de euros, que supondría en el presente año una remodelación integral y modernización de la misma, sin que hasta la fecha nada sepamos de estas obras que se iban a ejecutar teóricamente en el año 2018». De todas las maneras se vayan a ejecutar las obras o no, los leonesistas recuerdan que «ello no implica que se abandone en los mínimos requerimientos de limpieza y salubridad y servicio» a los usuarios de la actual estación.

Desde UPL «exigimos a la consejería de Fomento, Dirección General de Transportes y, dado que al Ayuntamiento de León parece importarle muy poco la primera imagen de la ciudad para quienes nos visitan, y el desprecio absoluto para los leoneses que tienen que utilizarla con frecuencia, que de modo inmediato se lleven a cabo las obras de reforma adecuadas para evitar los hechos denunciados».