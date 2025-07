Entra en funcionamiento el peculiar pasillo intermodal de León

Rubén Fariñas León Viernes, 11 de julio 2025, 08:46 Comenta Compartir

Los primeros transbordos se realizaban a primera hora de la tarde de este jueves, 10 de julio, entre las estaciones de tren y autobús de la capital leonesa.

Han hecho falta 17 meses de obra, muchos de ellos de parálisis total, para que las maletas dejen de rodar por la carretera ante la inexistencia de aceras para conectar ambas estaciones a través de Sancho el Gordo.

Los operarios retiraban las cintas de precinto y daban un inaugurado un pasillo que pretende ser más amable con los pasajeros, aunque no acabe de lograrlo del todo.

El tejado que cubre el camino, por la acera pegada al aparcamiento privado de la estación de tren, y que ha obligado a retirar una hilera de estacionamiento público, evita el sol por la mañana, pero no por la tarde, cuando la luz se cuela de pleno en la zona destinada al tránsito. También protege de la lluvia, siempre y cuando no sea racheada ya que no existen paredes que eviten mojarse en esa situación. Ya hubo partidos como Ciudadanos que lo tildaron de «parche y chapuza» cuando se proyectó.

Las obras comenzaban en febrero de 2024 con el objetivo de dotar de un techo el paso entre la calle San Cristóbal y la avenida de Palencia. Un año más tarde, en febrero de 2025, el esqueleto llegaba a la salida en la estación de Adif y durante estos meses se ha terminado de perfilar.

Ampliar

La marquesina metálica, que cubre una distancia de unos 250 metros, ha tenido una inversión de 512.000 euros por parte de la Junta de Castilla y León. Esta ha sido la solución alternativa, ante la falta de acuerdo con Adif para crear un pasillo cerrado, para poder comunicar la renovada estación de autobús y la provisional -y ya definitiva- de tren. Un pasillo que usará «no demasiada gente», como se reconocía desde la administración, pero con la que se «humaniza» un recorrido que hasta ahora se hacía a la intemperie.

Con ella se buscaba dar una solución a una reclamación de la sociedad leonesa, que pedía usar el aparcamiento privado y una salida más directa que comunicara ambas estaciones.