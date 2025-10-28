Enfermeras piden un sistema de zonificación por Zonas Básicas de Salud en los contratos cortos

Leonoticias León Martes, 28 de octubre 2025, 10:39 Comenta Compartir

El Sindicato de Enfermería, Satse, de León, solicitó a la Gerencia de Atención Primaria de León y a la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo la implantación de un sistema de zonificación por Zonas Básicas de Salud en los llamamientos para contratos denominados cortos, como sustituciones, vacaciones, permisos o reducciones de jornada inferior al cien por cien, ya que suelen tener una duración muy limitada, incluso de uno o dos días, y su gestión actual genera «una notable inestabilidad y precariedad laboral entre los profesionales de enfermería».

El sindicato explicó que en la actualidad esta posibilidad no existe en ambas gerencias, a diferencia de lo que ocurre en otras áreas de salud de Castilla y León, como Valladolid, Burgos, Palencia o Segovia, donde los profesionales «sí pueden elegir las zonas en las que desean ser llamados». Así, la situación «genera una clara desigualdad entre profesionales de distintas provincias y dificulta la conciliación personal y laboral, especialmente en un territorio tan extenso y disperso como el leonés».

Una medida para fomentar la conciliación y la estabilidad

«En la práctica, una enfermera puede ser sancionada por rechazar un contrato de incorporación inmediata en La Cabrera, mientras que en otras provincias puede acotar su disponibilidad sin penalización», explicó la secretaria provincial de Satse León, Ruth Barrientos, para la que la situación «agrava la precariedad que ya sufren muchos enfermeros, obligados a desplazarse largas distancias por contratos de muy corta duración o a arriesgarse a sanciones injustas si no pueden asumirlos».

Frente a ello, Satse León recordó que la zonificación por Zonas Básicas de Salud «ha demostrado ser una medida eficaz y equitativa allí donde se aplica», ya que agiliza la contratación al ajustar los listados a la disponibilidad real, reduce los casos de no disponibilidad o sanción, facilita la conciliación y mejora la estabilidad profesional y permite una gestión más eficiente de los recursos humanos.

Por ello, el sindicato de Enfermería instó a la Gerencia de Atención Primaria de León y a la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León para que autoricen e implementen esta medida antes del próximo corte de la Bolsa de Empleo Abierta y Permanente, previsto para el 9 de diciembre, de forma que los profesionales puedan actualizar sus preferencias a tiempo.

