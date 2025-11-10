leonoticias - Noticias de León y provincia

El material robado.

Tres asturianos detenidos por el robo de cableado de cobre en un pueblo de León

Fueron interceptados en la AP-66 y detenidos por una patrulla del Puesto de San Emiliano

Leonoticias

Leonoticias

León

Lunes, 10 de noviembre 2025, 14:51

La Guardia Civil ha detenido a tres personas vecinos del Principado de Asturias, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza de cableado de cobre en la provincia de León.

La actuación tuvo lugar la madrugada del domingo día 9 durante la realización de un punto de verificación encaminado a la persecución de delitos contra el patrimonio. Una patrulla del Puesto de San Emiliano identificó una furgoneta de color blanco, en el kilómetro 88 sentido Asturias de la AP-66 que procedía de Sena de Luna.

En el interior del vehículo viajaban tres varones que, por su actitud, despertaron las sospechas de los agentes, por lo que se decide a inspeccionar el interior del vehículo. La Guardia Civil encontró así dos radiales y cableado de cobre sin que ni el conductor ni los acompañantes pudieran acreditar su procedencia por lo que se procede a la detención de los tres ocupantes del vehículo.

Una vez realizado el pesaje del cable, da un resultado de 1.460 kilos en bruto. Se continúan las investigaciones para esclarecer la procedencia del material intervenido. Las diligencias instruidas en unión con los detenidos y el cable intervenido, son puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de los de León.

Esta actuación se enmarca en el Plan policial contra el robo de cobre que mantiene activo la Comandancia de la Guardia Civil de León para evitar y perseguir la comisión de este tipo de delitos.

