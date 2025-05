Los docentes leoneses de FP no podrán impartir más de 19 lectivas semanales La sentencia apunta a que los centros «deberán reforzar sus plantillas»

P. H. A León Miércoles, 21 de mayo 2025, 18:33

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) anula y resuelve la sentencia que aplicaba la orden de 2012 en la que permitía a la Consejería de Educación de Castilla y León «imponer» y «obligar» a sus docentes de Formación Profesional a superar las 19 horas lectivas que establece la normativa autonómica. La noticia fue anunciada a través de un comunicado de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Castillas y León (FECCOOCyL).

De este modo, la Consejería de Educación de la Comunidad se ve obligada a ampliar las plantillas de docentes de Formación Profesional en León de cara al nuevo curso. Desde la Federación de Enseñanza de CCOO aseguran que «que este fallo es un avance crucial» en la recuperación de los derechos laborales que «habían sido suprimidos en anteriores etapas».

Esta medida afectaría a un total de 23 centros educativos públicos de León (entre los que se encuentran Institutos de Enseñanza Secundaria que imparten FP y los Centros Integrados de Formación Profesional). Además, desde le sindicato indican que se trata «de un abuso continuado hacia el personal docente» y «una disminución de contrataciones que ha mermado la calidad educativa».

La responsable del sindicato CSIF en El Bierzo, Margarita Simón Gallego, apunta a que «llevan exigiendo una mejora desde noviembre», ya que los profesores no pueden sobrepasar las 19 horas lectivas (cuando las jornadas se llegaban a elevar a las 25 horas). ¿Qué sucedería si se cumpliera la ley? La Junta de Castilla y León tendría que ampliar el número de docentes en Formación Profesional de las plantillas en septiembre, algo que no está sucediendo y que apuntan desde el comunicado emitido por CCOO «esta sentencia se debe traducir en una elaboración de los cupos de profesorado y los horarios del próximo curso que respeten la legalidad vigente y los acuerdos con las organizaciones sindicales, con el objetivo de que los centros cuenten con los recursos necesarios para una enseñanza de calidad». Según indica la responsable del sindicato en la provincia, «algunos se amparan en los periodos que los alumnos que realizan práctica, como periodos de no docencia».

Simón Gallego comenta que «por el momento, no afecta a muchos profesores», pero que «si algún docente estuviera afectado por esta situación tendría que llevarlo a título personal». Igualmente, «en Castilla y León no hay ningún caso» sentencia Margarita Simón Gallego, responsable del sindicato CSIF en El Bierzo.

En el sindicato, señalan que «la Consejería de Educación podrá acogerse a una orden de 2021 como mecanismo para incumplir en la práctica» la reducir de jornada de docente (recogida en el acuerdo del 24 de enero de 2022 y en Decreto-Ley 1/2023). Así la Junta de Castilla y León tendría que ampliar las plantillas el próximo curso académico y, por lo tanto, limitar el horario lectivo de los profesores de FP a las 19 horas estipuladas en la normativa.